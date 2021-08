WhatsApp se actualiza: ¿cómo se verá con su nuevo diseño?

Tal vez no te diste cuenta, pero WhatsApp está cambiando. No solo respecto a las herramientas y funciones, sino también en el sentido estético. Algunos usuarios ya lo notaron y las reacciones están divididas. ¿Cómo se ve el nuevo diseño de WhatsApp? Continúa leyendo para enterarte.

Te adelantamos que la modificación más inmediata ha sido en la paleta de colores y el aspecto de las burbujas de mensajes de WhatsApp. Recuerda que las principales adiciones a la app se han dado a nivel funcional. Por ejemplo, la nueva opción para aumentar la velocidad de los audios, las imágenes y videos que se autodestruyen, y la función para que se desaparezcan mensajes particulares después de siete días de haber sido enviados.

La próxima actualización de WhatsApp trae un cambio de diseño

Cabe resaltar que si no cuentas con la versión beta de la aplicación, no podrás notar las modificaciones y es probable que estos cambios no lleguen pronto al modo original de WhatsApp. Si quieres convertir a tu app actual en beta, sigue estos pasos:

Ingresa a tu tienda de aplicaciones respectivo a tu sistema operativo, es decir, a la Play Store si eres Android; a la App Store si eres iOS. Busca WhatsApp y pulsa la opción para “convertirme en “convertirme en verificador”, si tienes Android. Después, presiona en el botón de “puedes descargarla en Google Play” para descargar WhatsApp beta. Sigue los pasos que te indica la app. Por otro lado, si ya contabas con esta versión de prueba en tu móvil, lo único que debes hacer es actualizarla a través de la tienda de aplicaciones de tu sistema operativo.

Cambios de color en la nueva actualización de WhatsApp

Como mencionamos, la principal modificación que presenta la versión beta de WhatsApp tiene que ver con su paleta de colores. Antes, el tono de verde que estaba disponible en la interfaz tanto de la app móvil como de la aplicación para escritorio estaba ligeramente desaturado y opaco. El que se observa después de la actualización es mucho más intenso y claro.

Si te fijas en las burbujas de mensajes, por otro lado, verás que el aspecto de estas es mucho más redondo. Si bien los mensajes de WhatsApp son conocidos por tener una forma casi rectangular con esquinas ligeramente redondas, esta vez, las formas tienden más a ser circulares.

Además, otros usuarios se dieron cuenta que el panel de estados se notaba más limpio, ordenado y separado. ¿Qué opinas tú? ¿Te diste cuenta de cómo ha evolucionado tu app de mensajería instantánea preferida?