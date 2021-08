Nuevo monedero digital de Facebook ya está listo para el público

Facebook, la empresa multimillonaria de Mark Zuckerberg, anunció a través de un representante que, además de estar en proceso de desarrollo de su moneda Diem, antes nombrada Libra, se encuentra en producción de su primer monedero digital, Novi.

En una entrevista concedida al medio de economía estadounidense Bloomberg, David Marcus, responsable del departamento Facebook Financiero, expresó que el nuevo monedero digital de la plataforma está listo para ser habilitado al público. No obstante, hasta que Diem no esté 100% preparada para ser liberada a los usuarios, Novi no verá la luz del día.

Anunciada en 2020, la criptomoneda de Facebook ha tenido que sobrellevar una serie de obstáculos y se espera que durante el resto de meses que queda de este año, pueda estar disponible para el uso de los internautas. Según Xataca, Diem actuaría como una ‘stablecoin’; en otras palabras, una moneda estable cuyo valor será el mismo que el dinero por decreto de cada país.

Cabe destacar que Diem fue desarrollada no solo por Facebook, sino que formó parte de un consorcio de empresas tecnológicas. Actualmente, la moneda funciona independientemente de la red social de Zuckerberg, aunque este último es uno de los principales socios involucrados en su proceso de construcción.

Así se vería el monedero digital de Facebook, Novi. Foto: Xataka

Facebook quiere involucrarse con los NFT

Adicionalmente al deseo de lanzar su propio monedero digital, la compañía expresó su interés en el mundo de los activos digitales no transferibles NTF (tokens no fungibles), los cuales son la tendencia más reciente en la industria de las criptomonedas.

Como recordaremos, se trata de un activo “inimitable” en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero que carece de forma tangible en sí mismo. Es decir, su valor solo existe en la web.

Cabe destacar que adquirir un NFT no significa ser dueño de un producto; más bien, estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos.

Ante esto, Facebook indicó que su monedero también serviría para almacenar estos activos. “Cuando tienes un buen monedero cripto, como Novi, también tienes que pensar en cómo ayudar a los consumidores que usan los NFT”, explicó Marcus a Bloomberg.