Facebook: ¿cómo limitar quién puede comentar mis posts en la red social?

Facebook, la red social más usada del mundo, ha lidiado desde siempre con problemas que afectan a la comunidad. La plataforma trabaja activamente para filtrar a diario las millones de cuentas fake que se crean y restringir a los usuarios que no cumplen las normas de la comunidad. Sin embargo, a veces es necesario tomar acciones individuales, desde nuestra propia cuenta.

Por ejemplo, uno de los casos más comunes es cuando algún contacto comenta algo que no es de tu agrado o que simplemente no deseas que aparezca en tu publicación. No es raro que esto se haga de forma recurrente y provoque que quieras limitar las acciones de esa persona en específico.

La buena noticia es que Facebook otorga una opción para tales casos, de manera que evites cualquier enojo, discusiones o hasta que tengas que bloquear a ese contacto. Para ello, puedes definir tú mismo quién puede comentar tus publicaciones. Los pasos son sencillos y están disponibles tanto en web como en Android y iPhone.

¿Cómo limitar quién puede comentar mis posts de Facebook?

El procedimiento es el siguiente y puedes hacerlo desde cualquier plataforma una vez hayas entrado en el menú configuración. En web, puedes hacerlo dándole clic a la flecha hacia abajo de la esquina superior derecha, darle a configuración y privacidad y luego a configuración. En móviles, busca las tres rayas y desliza la pantalla hacia abajo hasta encontrar dicho apartado.

Tras ello, sigue estos pasos:

En la sección privacidad , pulsa sobre publicaciones públicas

Encuentra el apartado quién puede seguirme y toca sobre público o amigos

Luego, ubica la parte debajo de comentarios de publicaciones públicas y desde allí podrás elegir tres opciones

Elige público si quieres que cualquiera pueda comentar tus posts, incluso quienes no te tengan agregado

Elige amigos de amigos si solo quieres comentarios de contactos y posibles conocidos

Elige amigos si solo quieres que tus contactos agregados puedan comentarte.

Ahora, para elegir quién puede comentar cada publicación, puedes hacerlo desde el mismo post y ubicando los tres puntos de la parte superior derecha de la misma. Tras esto, pulsa sobre editar privacidad y elige una de las opciones: Público, amigos, amigos excepto (para prohibirle a alguien comentar), amigos en concreto (para elegir un grupo selecto de personas) o solo yo.

Cuando eliges una de esas opciones, tus próximas publicaciones en la red social tendrán la misma configuración por defecto, pero podrás cambiarla cuando desees e individualmente.