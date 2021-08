WhatsApp recibiría un nuevo color en su próxima actualización y así luciría

WhatsApp cambia. Las actualizaciones no solo suponen la integración de nuevas funciones o reparo de fallos en alguna aplicación, pues también pueden estar dedicadas exclusivamente al diseño y esto último es lo que sucederá con la app de mensajería instantánea.

El conocido sitio web WABetaInfo publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías en las que muestra el nuevo color que adoptará WhatsApp en su próxima actualización, aunque no se convertirá en un WhatsApp amarillo, como sucede en el conocido y peligroso mod WhatsApp Plus.

Las imágenes revelan que la app de mensajería mantendrá el mismo color verde, pero en un tono mucho más claro. El cambio es muy notorio dentro de la interfaz; además, esta modificación también afectará a las notificaciones.

WhatsApp cambia el color de su interfaz. Foto: WABetaInfo

No obstante, esto solo aplicará al modo regular de la aplicación, ya que el modo oscuro seguirá teñido de gris oscuro y los cambios son más sutiles al punto que quizá no lo notes a primera vista.

Asimismo, WABetaInfo revela que este cambio en el color de WhatsApp llegará con la versión 2.21.18.1 en sus versiones para iOS y Android. De momento, no se sabe si esta renovada versión del servicio afectará a WhatsApp Web o a la versión desktop.

El nuevo color de WhatsApp no será tan vistoso cuando esté activado el modo oscuro. Foto: WABetaInfo

Ten presente que el nuevo aspecto del aplicativo se dejará si no se activa el modo oscuro. Si bien el cambio es mínimo, no por ello deja de ser importante, ya que hace mucho tiempo que la app no recibía un nuevo color para su interfaz.