WhatsApp: ¿qué quiere decir el emoji de la persona encogiendo los hombros?

WhatsApp tiene en su catálogo actual más de 500 emojis a disposición de los usuarios con el objetivo de dinamizar y hacer más divertidas las conversaciones del día a día que tienen con sus contactos.

No obstante, más de uno de estos íconos ha creado confusión en los internautas debido a que las definiciones oficiales que WhatsApp tenía pensadas para cada una de las caritas no quedan completamente claras.

Así que si te han enviado este emoji y no sabes con seguridad qué han querido decirte, ¡no te preocupes! Sigue leyendo porque en esta nota explicaremos los posibles significados de este emoticón.

El emoticón presenta distintos colores de piel disponibles. Foto: La República

¿Qué significa el emoji de la persona que encoge sus hombros?

Para descubrir qué quiso decir la persona que te mandó el emoticón de la persona que encoge sus hombros por WhatsApp, tendremos que recurrir al portal web especializado en emojis Emojipedia.

De acuerdo a este, WhatsApp diseñó a la persona encogiendo los hombros, en primer lugar, para indicar una falta de conocimiento sobre un tema en particular. Es decir, sirve para comunicar ignorancia y funciona para reemplazar una frase como “no sé”, “no tengo idea” o “no entiendo de qué hablas”.

No obstante, no la única interpretación posible. Este emoticón agregado a WhatsApp en 2016 ha sido históricamente utilizado por los internautas para expresar desdén, falta de atención o una actitud pasivo-agresiva durante una discusión.

Es decir, tu contacto puede que te lo esté mandando no porque no sepa qué responder, sino porque no quiere responderte directamente y está, además, experimentando malestar hacia un tema en particular.

Ahora que ya lo sabes, procede con cautela y presta atención al contexto, pues podría ser la diferencia entre una conversación animada y una discusión.