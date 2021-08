WhatsApp: así podrían estar espiando tus conversaciones en la aplicación

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en Latinoamérica y el mundo. Junto a otras redes sociales, esta app se ha convertido en una parte importante de nuestra rutina diaria. Además, desde que introdujo el cifrado de mensajes de extremo a extremo, ha sido más sencillo sentir seguridad al usarlo sin la constante amenaza de que alguien pueda acceder a los chats.

No obstante, WhatsApp no es impenetrable. Hay maneras de burlar los códigos de seguridad y leer todas las conversaciones privadas. Y no solo eso, sino que también eres vulnerable al malware, virus y fraudes. Pero la información es poder, y, a continuación, te detallaremos cómo protegerte.

¿De qué manera te podrían hackear el WhatsApp?

En primer lugar, deberías prestarle atención a las copias de seguridad de tus chats que hace la aplicación diariamente. En específico, los backups de la propia app, especialmente en Android que se almacenan en el propio dispositivo, así como las copias de seguridad de iOS, que pueden ser desencriptados. Una vez que esto se logra, acceder directamente a ellos es más sencillo.

En segundo lugar, usar WhatsApp Web con regularidad también representa un gran riesgo para tu privacidad. La aplicación no te alerta sobre inicios de sesión ajenos o hechos desde otras computadoras, así que alguien podría ingresar a tu cuenta sin que tú lo sepas. Lo que puedes revisar es asegurarte que tus mensajes no se estén marcando como leídos en tu aplicación. Eso podría indicar actividad sospechosa.

Las aplicaciones espía, en tercer lugar, abundan en la web y son fáciles de obtener. Pero, ten en cuenta que para que un espía pueda hackearte, es necesario contar con acceso a tu dispositivo durante un buen rato. En el caso de iOS, la iCloud exige contar con una contraseña, lo cual resulta un poco más complicado. No obstante, una vez que la app espía está instalada en tu equipo, puede controlar toda la configuración de forma remota y no necesitará volver a ingresar al equipo. Este tipo de software funciona de forma sigilosa en el móvil y no hay forma de detectarlo a simple vista.

Finalmente, hablaremos de mSpy, la cual es considerada como una de las mejores aplicaciones para vigilar los chats de todas las redes sociales como WhatsApp, Snapchat, Telegram y más. También, permite monitorizar el registro de llamadas, los mensajes de texto, la ubicación GPS, el historial de navegación Web, las redes sociales, los archivos multimedia y otra información diversa. Está disponible para comprar en las tiendas de iOS y Android, así que ten mucho cuidado.