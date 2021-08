El Xiaomi Mi 11T Pro llegará con carga rápida de 120W y Snapdragon 888

Parece que Xiaomi lanzará versiones T renovadas de sus buques insignia Mi 11 en setiembre, similar al Mi 10T del año pasado. Según una fuente de Vietnam, el Xiaomi Mi 11T Pro mantendrá el chipset Snapdragon 888 y la pantalla OLED de 120 Hz, pero actualizará el hardware de carga.

Uno de los puntos claves de este dispositivo de Xiaomi será su batería, la cual se espera que alcance los 5.000 mAh. Es cierto que la capacidad será realmente alta, pero su punto más importante es que será compatible con carga rápida de hasta 120 W, algo que proporcionará al dispositivo una gran versatilidad tanto en autonomía como en capacidad de cargarla en poco tiempo.

En cuanto al panel, todo indica que se dejará atrás la tecnología IPS que vimos en su anterior generación, el Xiaomi Mi 10T Pro. En este caso, Xiaomi habría decidido incorporar un nuevo panel AMOLED que alcanzaría una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

No hay información sobre cambios en el apartado de cámaras. En cuanto al precio, el canal de YouTube The Pixel afirma que el teléfono tendrá un valor que ronda los US$ 600.

También llegará un Xiaomi Mi 11T

También debería haber un Xiaomi Mi 11T, que renunciará al chip Snapdragon 888 de la versión original y lo cambiará por un chipset Dimensity de gama alta (posiblemente el 1200).

Algunas especificaciones más para el Xiaomi 11T se filtraron a inicios de agosto: tendrá una cámara principal de 64 MP (OmniVision OV64B), un ultra gran angular (IMX355) de 8 MP y una cámara “telemacro” de 3 aumentos. Se quedará con una pantalla de 120 Hz con una relación de aspecto de 20: 9, probablemente el mismo panel que el Mi 11 original.