Google Photos: ¿cómo evitar que te aparezcan memorias de una persona no deseada?

No te lo pierdas. Con este truco, podrás configurar tu aplicación de Google Photos para que te recomiende memorias solo de las personas que tú autorices. Si quieres personalizar este feature de la app de fotos, continúa leyendo y sigue los pasos.

Si alguna vez has entrado a revisar tu Google Photos y te topas con un panel llamado hace 1 año o hace 2 años, encontraste la función de memorias. Esta herramienta recolecta las fotos que tomaste en la fecha actual, pero años atrás y te las presenta en un formato bastante parecido al de las stories de Instagram. No obstante, los recuerdos que muestra no siempre son gratos.

¿Cómo desactivar la opción de memorias para ciertas personas en Google Photos?

La herramienta de memorias de Google Photos fue añadida en 2019 y vino con la opción de esconder personas y mascotas, así como también fechas, de aparecer en tu aplicación y en tus notificaciones.

El método que te vamos a enseñar en líneas más abajo solo puede ser realizado desde tu teléfono móvil, ya que solo en la versión para celular presenta la posibilidad de configurar las memorias y sus notificaciones.

Ingresa a tu aplicación de Google Photos. Pulsa en tu ícono personal, el cual se encuentra en la parte extrema superior. Si tienes Android, presiona la opción de ajustes de fotos. Si tienes un iPhone, pulsa sobre la opción de ajustes de fotos de Google. Busca la alternativa de memorias y presiona sobre ella. esconder personas y mascotas para eliminar uno de los recuerdos. Esto será mucho más sencillo si previamente has añadido nombres para que Ubica el botón que digapara eliminar uno de los recuerdos. Esto será mucho más sencillo si previamente has añadido nombres para que Google Photos los reconozca y clasifique automáticamente. En esta sección, también te puedes dirigir hacia esconder fechas. Pulsas la opción y seleccionas el día o la fecha que no quieres recordar más. ¡Listo! Lo lograste.

Descubre cómo esconder esos recuerdos no tan gratos. Foto: La República

Ahora, deberás seguir algunos pasos adicionales para remover de manera definitiva las notificaciones que hace la aplicación al respecto.