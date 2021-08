No hay que ahondar mucho para saber que WhatsApp no sería lo mismo sin los cientos de emojis que ofrece a sus usuarios. Millones de personas los utilizan para hacerse entender mejor en los mensajes que envían diariamente y, pese a que no siempre son bien interpretados, sería difícil imaginarse una conversación casual sin ellos. Aun así, hay un emoticón que está causando cierto revuelo en las redes sociales recientemente: el de la cara sonriente. ¿La razón? Su significado dependería de la edad de quien lo mande.

El emoji de la cara sonriente es uno de los más antiguos y básicos de todo el lenguaje internacional creado por Scott Elliot en los ochenta. A simple vista, su cometido es simple: expresar felicidad, acuerdo o una simple sonrisa que bien puede acompañar a una frase para indicar que se está cómodo. Pese a esto, un reciente informe publicado por The Wall Street Journal ha puesto en tela de juicio no solo lo que entendemos por este singular ícono, sino por los emoticones que se usan en WhatsApp y otras apps en general.

¿Qué pasó? Pues resulta que el mencionado portal realizó un estudio (a modo de encuesta) para conocer las diferencias culturales entre distintas generaciones. Se hicieron preguntas a dos grupos bien identificados: adultos mayores de 30 años y adolescentes/jóvenes de 20.

Es preciso anotar que los dos grupos comparten un aspecto común vital para este tema: son generaciones que han crecido (o nacido) con tecnología y con la comunicación a distancia basada en internet y que, por lo tanto, han adoptado a los emojis en su día a día.

¿Qué significa el emoji de cara sonriente según la edad?

El estudio se enfocó en todo tipo de imágenes comunes, pero lo que más impactó fue las diferencias que se evidenciaron con respecto al emoji de la cara sonriente. Según precisan en su publicación, “para la mayoría de las personas mayores de 30 años, (el emoji) significa feliz, buen trabajo o cualquier otro sentimiento positivo, pero, para muchos adolescentes y veinteañeros, una carita sonriente que aparece en un mensaje de texto o correo se considera condescendiente o pasivo-agresiva”.

El portal complementó los resultados con algunos relatos tomados de los encuestados. Por ejemplo, una joven contó que, cuando recibió algunos mensajes de bienvenida a su trabajo que contenían el emoji, ella tuvo que asumir que sus compañeros ya eran mayores y que no estaban dándole una connotación sarcástica al símbolo.

¿Podría variar el significado del emoji según la edad?

Según el medio, los significados de los emojis en general pueden variar fuertemente según la edad de quien los envíe o los reciba. Para la llamada generación X (mayores de 30 años), las caritas y demás emoticones básicos expresan lo mismo de siempre; en cambio, para los jóvenes de la generación Z (20 años aproximadamente) el sentido de estos pueden variar a algo completamente contrario, como si se tratara de un oxímoron.

The Wall Street Journal citó algunos otros casos que revelan esto, además del de la cara sonriente. Por ejemplo, señala que el emoji de la calavera y huesos cruzados significa muerte o peligro para los mayores de 30, pero que podría indicar la acción de reírse en exceso para los de 20 años.