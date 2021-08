Instagram: ¿sabías que puedes descargar stories sin instalarte aplicaciones extrañas?

No te pierdas este atajo. Las famosas stories de Instagram generalmente no pueden ser descargadas y guardadas en el celular, pero varios usuarios ya han encontrado una manera distinta de hacerlo sin exponerse a malograr sus dispositivos con una aplicación tercera. ¿Te has preguntado cómo algunas personas obtienen historias y las comparten en otras redes sociales? Aquí te explicamos paso a paso.

Te adelantamos que lo único que necesitas para llevar a cabo este truco es una computadora, ya sea una PC o una laptop, con navegador Chrome instalado. Presta mucha atención a los detalles que presentaremos a continuación.

¿Cómo descargar stories de Instagram?

1. Ingresa a la página web de Instagram y accede a tu cuenta personal.

2. Cuando ya estés adentro y puedas ver la sección de historias, selecciona el ícono de cualquiera de tus contactos al azar para acceder a su story.

Busca en Instagram qué story quieres descargar. Foto: La República.

3. Cuando estés en sus stories, fíjate que haya espacio fuera de la imagen para hacer click derecho. Esto será importante.

4. Ubica exactamente qué historia querrás descargar y detente ahí. En el espacio vacío en el que te fijaste en el punto 3, haz click derecho y presta atención a las opciones del menú que se acaba de desplegar.

Descarga stories de Instagram con este truco. Foto: La República.

5. Al final de todas las opciones, hay una titulada como “Inspeccionar”. Dale clic.

¿Necesitas una pausa? En este punto se abrirá un panel muy confuso, pero no entres en pánico. Estás en el Inspector de páginas, en donde se almacena el código HTML que permite que la página web de Instagram funcione bien.

A través de la opción "Inspeccionar" podrás descargar stories de Instagram. Foto: La República.

6. Busca la pestaña llamada Fuentes o Sources, en inglés. Dale click para que se desplieguen todas las carpetas contenidas ahí.

7. Ubica la carpeta llamada Scontent y dale doble clic.

8. Una vez que esta se despliegue, explora las subcarpetas que encuentres. Cada una de ellas corresponde a una de las historias que tu contacto publicó y cuando les das clic una previsualización se activa al lado derecho.

A través de la opción "Inspeccionar" podrás descargar stories de Instagram. Foto: La República.

Es momento de ponerse manos a la obra y buscar la que quieres descargar. Esto podría tomar unos minutos.

9. Si lograste encontrar exactamente la story que buscabas, continuemos. Ahora debes dar clic derecho en el archivo y seleccionar la opción de ‘abrir en otra pestaña’ u ‘open in a new tab’.

10. La imagen se abrirá en otra pestaña, tal como lo indica el comando, y ahí podrás guardarla. Da el último clic derecho de este proceso y selecciona ‘guardar imagen como’. ¡Lo lograste!