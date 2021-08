Facebook: ¿cuál es el verdadero significado del botón ‘me gusta’?

El ícono de pulgar hacia arriba ha acompañado a Facebook prácticamente desde sus inicios en el mundo de internet. A lo largo del tiempo, este elemento se ha popularizado y expandido a otras plataformas, pero no todos conocen qué representa para la red social y cuáles son todas sus funciones.

¿Qué significa el ‘me gusta’ en Facebook?

Según explica el gigante de las redes sociales en su página de soporte, hacer clic en el botón ‘me gusta’ de cualquier post en Facebook es “una forma de indicarle a las personas que la publicación te agrada sin tener que dejar un comentario”.

Por lo tanto, realizar esta acción hace posible que otros usuarios de la plataforma puedan ver que un determinado contenido te gustó. Mientras tanto, el autor del material recibirá una notificación en su perfil que le informará al respecto.

Aparte de eso, dejar un like también sirve para que el algoritmo de la compañía identifique qué tipo de publicaciones son de tu agrado. De esta manera, puede personalizar tu experiencia y mostrarte otros posts que considera que también pueden llamar tu atención.

Diseño del clásico botón 'me gusta'. Foto: Facebook

¿Hay forma de indicar que algo no te gusta en Facebook?

Además de la función ‘me gusta’, Facebook ofrece desde hace unos años la capacidad de reaccionar a los comentarios o publicaciones de la plataforma con otras seis opciones diferentes: me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja.

Todas las reacciones disponibles en la red social. Foto: Facebook

En ese sentido, si un post recibe una gran cantidad de ‘me enoja’, esto permite evidenciar el rechazo, disgusto o desaprobación de la comunidad hacia dicho material, lo cual brinda una experiencia similar al de un botón de ‘no me gusta’.

La red social utiliza esta reacción en específico para evaluar y clasificar las publicaciones dentro de la sección de noticias a fin de “reducir las experiencias negativas”. Como consecuencia, los elementos con muchos ‘me enoja’ puede que no se muestren a otras personas.