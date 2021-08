WhatsApp: reportan nuevo fallo que está “borrando” tus conversaciones

Los bugs de WhatsApp no cesan. Hace poco, un problema de la app de mensajería cerraba la sesión de los usuarios de Android sorpresivamente, y aunque los desarrolladores encontraron la causa de este inconveniente, en las últimas horas se reportó un nuevo fallo que está borrando las conversaciones.

Según explica Andro4all, portal especializado en tecnología, una gran cantidad de personas se alarmaron al ver que el contenido de sus conversaciones se habían “borrado”. Los chats afectados eran, principalmente, los antiguos.

WhatsApp Beta está “borrando” conversaciones

Mediante una publicación en el foro Reddit, se reveló que el error aparece en la versión v2.21.16.9. de WhatsApp beta, aunque otros internautas mencionaron tener este mismo problema en la versión web.

Descubrir la existencia del bug en tu cuenta es muy sencillo. Solo bastará con acceder a cualquiera de tus chats y dirigirte hacia arriba de la conversación hasta que aparezca el ícono de carga circular antes de que muestre los mensajes antiguos.

Si este símbolo aparece en constante movimiento sin mostrar el contenido restante del chat, es posible que tu cuenta haya sido afectada por el error. Lo peor de todo, es que ni actualizar la app o descargar e instalar la beta 2.21.16.11 solucionará el problema.

Por ello, será importante esperar a que WhatsApp lance una nueva actualización que arregle este fallo y así puedas acceder a tus conversaciones antiguas que, esperamos, sigan en el historial de chat y no hayan sido eliminadas.

Como evitar que se eliminen mis conversaciones

Felizmente, el bug que “borra” las conversaciones no está presente en la versión estable de WhatsApp. De tal manera que si no eres un betatester, te recomendamos no hacerlo, al menos por ahora, para seguir leyendo todo el contenido de tus chats.

Pero, de tener instalada la última versión de WhatsApp Beta en tu dispositivo, será mejor que pruebes con la opción salir del programa para descargar la versión estable del aplicativo de mensajería a través de Google Play. Hazlo desde aquí.

Salirte de la beta de la aplicación de mensajería es muy fácil, solo ingresa a la página del programa en Play Store y presiona en el botón “Salir del programa”. Después de algunos minutos, la tienda te avisará que hay una actualización del servicio disponible, descárgala y se instalará automáticamente la versión estable de la app en tu teléfono.