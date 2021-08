Gmal vs. Gmail Go: ¿en qué se diferencian y cuál deberías utilizar?

Gmail se ha convertido en el servicio de mensajería por correo electrónico más popular de la actualidad. Millones de personas en el mundo la tienen instalada en sus teléfonos Android. Sin embargo, la gran mayoría no sabe que la app cuenta con una versión alternativa llamada Gmail Go. ¿En qué se diferencian? Te lo contamos.

Según detalla Xataka Android, Google lanzó en 2017 Android Go, una versión más ligera de su sistema operativo para dispositivos móviles. Este programa cuenta con su propio catálogo de aplicaciones entre las que figuran Gmail Go, Files Go, Assistant Go, Maps Go, entre otras.

Lo llamativo es que ambas no son exclusivas de Android Go, pues también pueden descargarse e instalarse en dispositivos móviles que funcionen con el sistema operativo original; es decir, Android.

¿Qué ofrece Gmail Go y en qué se diferencia de Gmail?

Gmail Go llegó a los smartphones en 2018. En un inicio, su APK pesaba 9 MB y ahora supera los 40 MB, lo cual suponen más de 100 MB de instalación, por lo que no estamos hablando de una aplicación tan ‘lite’.

A pesar de ello, su tamaño es mucho menor al de la versión original del sistema de correos electrónicos de Google, ya que para instalar esta app se necesita, por lo menos, tener 200 MB de espacio en la memoria de almacenamiento.

Gmail Go vs. Gmail

Las primeras versiones de Gmail Go presentaban un diseño completamente distinto a la de su hermano mayor. Hablamos de diferencias en como se mostraban las imágenes para los remitentes o su selector de cuentas.

No obstante, el uso de Gmail parece ser más fluido que el de su versión alternativa cuando se usa en equipos con suficiente potencia para correrlo. Por ejemplo, la app ‘lite’ de correos electrónicos tiene ciertas dificultades con las animaciones.

Los ajustes de Gmail y Gmail Go

En este apartado sí tenemos más diferencias que similitudes, aunque Google se ha esforzado para que solo lo noten los usuarios mas curiosos. Por ejemplo, los ajustes de notificaciones de Gmail Go no ofrecen una opción de sonidos de notificaciones.

Por otro lado, tenemos las opciones de Chat, Salas y Reunión, herramientas muy utilizadas por los internautas que brillan por su ausencia en Gmail Go. A esto se le suma la falta de funciones inteligentes y personalización en otros productos de Google, como las que usan el contenido de e-mails, chats y videos para personalizar la experiencia de usuario, las cuales sí están en Gmail de forma opcional.

Gmail Go vs. Gmail

Si bien Gmail Go pesa menos que Gmail, la versión ‘lite’ no se queda atrás frente a su hermano mayor en lo que respecta a herramientas de uso. El usuario tendrá en ambas aplicaciones las funciones básicas que le permitirán cumplir con sus obligaciones. Recuerda que todo dependerá de las especificaciones técnicas de tu smartphone.