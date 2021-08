WhatsApp Web: ¿cómo activar la función secreta que te permite recortar las fotos?

WhatsApp Web, al igual que su versión para dispositivos móviles iOS y Android, cuenta con una serie de trucos secretos que solo son utilizados por un pequeño grupo de usuarios. En las últimas horas se hizo tendencia una función que les permite, por ejemplo, recortar imágenes sin tener que usar otros programas.

Es sabido que la versión para iPhone y Android ofrece funciones que no se encuentran en WhatsApp Web. Pero una de las últimas actualizaciones del servicio ha acortado la distancia entre ambas agregando un set de herramientas muy útiles, tanto para la edición de imágenes como para stickers y emojis.

De seguro te has percatado que cuando estás por enviar una fotografía a un contacto, en la parte superior de la pantalla aparecen varias opciones: una carita de emoji, el símbolo de pegatinas, una T para añadir texto, un lápiz para hacer garabatos o escribir y el ícono de recorte.

WhatsApp Web recibe la opción de recortar y dibujar sobre imágenes. Foto: Logroño24horas

Precisamente, este apartado acaba de hacer su debut en la versión para computadoras del servicio de mensajería instantánea, pero muchos no se dieron cuenta de ello. Es por eso que aquí te diremos cómo activarlo para que ya no uses Paint o cualquier otro programa para editar las fotos antes de mandarlas.

¿Cómo activar las opciones de edición de imagen en WhatsApp Web?

Abre WhatsApp Web desde tu computadora o laptop

Ingresa a la conversación de la persona con la que quieres compartir la fotografía

Haz clic en el botón clips que aparece en el lado izquierdo de la pantalla, al lado del botón emoji

Luego, pulsa sobre la última opción llamada fotos y videos

Selecciona la foto desde tu computadora

Presiona sobre el ícono de lápiz y dibuja sobre la imagen o sobre el cuadrado para recortarlo. Cuando hayas terminado, dale a aceptar y envía la imagen

Como puedes apreciar, el proceso para recortar o dibujar sobre una fotografía desde WhatsApp Web es idéntico al que se realiza a través de un iPhone o Android. De esta manera, te ahorrarás tiempo cuando quieras enviar imágenes a través de tu computadora.