WhatsApp: este truco te permite seguir viendo las fotos que se desaparecen

Hace tan solo una semana atrás, WhatsApp anunció la inclusión de las imágenes y mensajes temporales en su servicio de mensajería instantánea. No obstante, cientos de usuarios ya se la han ingeniado para descubrir un método simple pero efectivo que les permite burlar esta nueva función del aplicativo.

Si has recibido una foto que solo se puede ver una vez y quieres ser capaz de verla varias veces, es verdad que puedes hacerle una captura de pantalla. No obstante, esta opción no es tan segura para ninguno de los involucrados debido a que la otra persona podrá ver si la has abierto al menos una vez. Es decir, de todas maneras dejas huella de haber visto la imagen.

Sin embargo, hoy te ofrecemos un interesante truco para lograr ser más inteligente que WhatsApp. Lo mejor es que las fotos no desaparecerán del chat, ni quedará registro de que han sido abiertas. Quedarán intactas.

¿Cómo abrir las imágenes ‘autodestructibles’ de WhatsApp más de una vez?

Debes estar preparado para llevar a cabo esta novedosa trampa, ya que necesitarás tener abierta la app de mensajería en tu dispositivo móvil y WhatsApp Web en tu ordenador al mismo tiempo. Cuando estés con todo listo, sigue los pasos detallados a continuación:

1. En tu teléfono celular, abre WhatsApp.

2. Escoge un chat al azar y asegúrate de tener ese mismo chat abierto en tu PC o laptop en WhatsApp Web.

Aprende cómo ver las fotos temporales varias veces. Foto: La República.

3. Cuando recibas la foto temporal de tu contacto elegido, revisa que también haya sido recibido en el WhatsApp de tu computadora.

4. No abras ninguna imagen aún. Dirígete a tu celular y rápidamente activa el modo avión. Otra opción es apagar los datos móviles y la conexión de WiFi. En pocas palabras, debes dejar a tu celular sin ningún acceso a Internet.

5. Cuando lo hayas hecho, regresa al WhatsApp de tu computadora y abre la imagen. Como tu teléfono no está conectado, se generará como un glitch durante el cual no se registrará ninguna actividad que realices.

6. Finalmente, prende tu conexión a Internet y continúa con normalidad. ¡Listo!