WhatsApp: ¿sabías que puedes cambiarle el color al ícono de la aplicación?

El logo verde de WhatsApp es icónico y hace muy fácil identificar al aplicativo de mensajería instantánea. Sin embargo, ahora es posible manipular el tono del ícono y cambiarlo a otro completamente distinto. Si te interesa darle un toque más personalizado a la app en tu dispositivo móvil, no te pierdas estos simples pasos.

Es verdad que hacer este cambio resulta casi imposible de lograr debido a que la aplicación misma no ofrece esta posibilidad. WhatsApp ya tiene diversas herramientas útiles a la disposición del usuario, como editar y mandar fotos, videos, GIF, stickers animados e, incluso, puedes activar textos y fotos que se autodestruyen en siete días si no son vistos por tus contactos. No obstante, la mencionada en líneas anteriores no es accesible.

Sin embargo, varios usuarios han encontrado una manera de lograrlo. Será necesario que bajes una aplicación distinta que permitirá modificar varios aspectos de WhatsApp. Sigue leyendo, que más abajo te detallamos exactamente qué hacer.

¿Cómo cambiar el color del logo de WhatsApp?

Cabe destacar que, una vez que logres acceder a la herramienta para modificar el color del logo de WhatsApp, no es necesario limitarte a cambiarlo a amarillo, ¡puede ser cualquier color!

Debes, además, tomar en cuenta que si tienes iPhone no vas a poder realizar este interesante truco. Solo está disponible para Android, para el cual será necesario que bajes otra aplicación antes de intentar llevarlo a cabo.

1. Ve a la Google Play Store y descarga la aplicación Nova Launcher.

2. Entra a la app y configúrala a tu gusto.

3 Entra a tu navegador de preferencia y tipea: “logo de WhatsApp png transparente” en el color que desees.

4. Una vez que descargues la imagen transparente a tu celular, dirígete a WhatsApp.

5. Presiona el logo de WhatsApp por tres segundos.

6. Cuando se abra una ventana de edición, pulsa sobre el ícono del aplicativo.

7. Selecciona la imagen que descargaste hace unos momentos y manipula el tamaño hasta que quede tal y como desees.

8. Presiona la opción de “listo” para sellar los cambios y ¡lo lograste!