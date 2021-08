Facebook Messenger y el truco secreto para desactivar las burbujas de chat

Si te gusta tu privacidad, probablemente no eres fanático de las burbujas de chat de Facebook Messenger. Si bien son un atajo rápido y directo a tus conversaciones, el hecho de que muestren la respuesta de los usuarios no es muy atractivo. Además, pueden resultar molestas cuando estamos viendo otra app o un video en nuestro teléfono. Por ello, si esta función no te agrada, es necesario saber cómo podemos desactivarla.

Esta característica de Facebook Messenger, disponible en teléfonos Android, es una ventana que aparece cada vez que alguien te habla. Aunque nos facilitan la comunicación con nuestro contactos, pueden convertirse en un verdadero problema si varios amigos te escriben al mismo tiempo.

¿Cómo desactivar las burbujas de chat?

Para que puedas deshacerte de estas burbujas de una vez por todas o, en su defecto, las actives si así lo deseas, sólo debes realizar los siguientes pasos sencillos:

Ingresa a la app de Facebook Messenger desde tu smartphone

Una vez abierta, tendrás que dar clic en tu foto de perfil. La misma se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla

Luego, se abrirá una nueva pantalla en la que deberás buscar la opción Burbujas del chat. Para desactivarla debes presionar en el botón que se encuentra al lado de dicha opción.

Una vez que hayas desactivado este interruptor, Facebook Messenger ya no volverá a mostrarlas y solamente podrás acceder a las conversaciones entrando en la aplicación, como pasa con WhatsApp.

En cualquier momento puedes volver a habilitar la opción de las burbujas de chat repitiendo los mismo pasos en la sección de ajustes.