Facebook: ¿cómo saber si alguien extraño entró a tu cuenta desde un teléfono o PC?

Facebook sigue siendo una de las redes sociales más usadas en el mundo entero y es por ello que muchos hackers concentran sus esfuerzos en dicha plataforma. Aun así, el mayor riesgo que implica el portal de Mark Zuckerberg es que mucha gente comparte información privada y sensible dentro de ella, por lo que es vital contar con medidas de seguridad adecuadas. Si sospechas que alguien pudo haber iniciado sesión en tu cuenta, entonces no pierdas más tiempo y sigue estos trucos que aquí te detallamos.

Lo mejor del método que te vamos a compartir es que resulta tan sencillo que solo te tomará unos cuantos minutos. Es recomendable que te acostumbres a realizarlo de vez en cuando, sobre todo cuando observas actividad sospechosa dentro de tu cuenta, como ‘likes’ que no recuerdas, páginas de publicidad que no guardan relación con tus búsquedas habituales, etc.

Si te ocurre alguna de esas cosas y de forma muy seguida, es probable que algún extraño haya accedido a tu perfil sin que tú te des cuenta. Identificarlo no siempre es sencillo, pues es posible que lo haya hecho desde un teléfono Android, un iPhone o incluso una PC.

El primer paso siempre es la sospecha y lo mejor que puedes hacer en esos casos es ser desconfiado. Sigue este truco para verificar si alguien entró a tu cuenta de Facebook sin que tú lo notes:

En Facebook, ve al menú de configuración en la esquina superior derecha

en la esquina superior derecha Si estas desde tu móvil, ve al botón de las tres líneas horizontales (arriba a la derecha) y luego desliza hacia abajo hasta configuración y privacidad

Navega hasta el submenú seguridad e inicio de sesión

Verás una lista larga con todos los dispositivos que, hasta el momento, mantienen acceso a tu cuenta.

Si no reconoces algún dispositivo listado, lo mejor es cerrar tu sesión en el mismo. Para ello, es vital que observes la ubicación registrada (que no es siempre muy precisa).

Si, por ejemplo, ves un inicio de sesión en una ciudad o país en el que nunca has estado, lo más probable es que se trate de un hacker.

En estos casos (casi extremos) la mejor medida de seguridad que puedes tomar es cerrar tu sesión de Facebook en todos los dispositivos en los que esté abierto. Seguido de esto, es muy recomendable que cambies tu contraseña por una más fuerte y, de preferencia, diferente a la que antes usabas. Si un hacker ya pudo dar con tu password, es probable que lo vuelva a hacer.

Para ello, solo sigue estos pasos: