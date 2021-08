Facebook: ¿para qué servía la opción ‘dar un toque’ y cómo puede utilizarse en 2021?

Desde su lanzamiento, Facebook ha añadido varias opciones interesantes. Aunque la mayoría se mantiene vigente, algunas terminaron desapareciendo con los años. Un claro ejemplo fue la función ‘dar un toque’. ¿Para qué servía exactamente?

Según detalla Unocero, un portal especializado en tecnología, esta herramienta era muy popular entre los usuarios, quienes la utilizaban para saludar a sus amigos; sin embargo, tenía una función adicional que muy pocos conocían.

El objetivo de los toques era que un usuario (que no era tu contacto) tuviera acceso a tu información de Facebook de forma temporal. Es decir, si dabas un toque a un desconocido, este podía ver tus fotos, videos, etc., por un periodo de tiempo.

¿Se puede dar toques en 2021?

Para ‘dar un toque’ a una persona en Facebook, el usuario debía visitar su perfil. En la actualidad, esa pestaña fue removida; sin embargo, todavía es posible usar la función, aunque solo con tus contactos. ¿Quieres saber cómo?

Los toques solo están disponible desde la versión web. Una vez que inicies sesión en una PC o laptop, deberás visitar la página https://www.facebook.com/pokes. Ahí verás a todos tus amigos disponibles.

Lista de amigos a los que puedes enviar toques de Facebook. Foto: La República

No solo eso, podrás saber si alguien te envió un toque. No importa que haya sido hace años, Facebook te lo mostrará. En caso esa persona no se encuentre en tu lista de contactos, no podrás devolvérselo.

Como se puede apreciar en la imagen, la persona a la que envías un toque solo recibirá una notificación en su teléfono o computadora. Dependerá de ella devolver el saludo.