WhatsApp: ¿cómo descargar los stickers de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona?

El fin de una era ha llegado. Luego de haber conseguido 37 títulos a nivel de LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Mundial de Clubes; el jugador argentino Lionel Messi ya no seguirá en el Barcelona de España. La no renovación del futbolista argentino por el club catalán se ha convertido en la noticia mundial del momento, y las apps de mensajería como WhatsApp no están ajenas a este comentado tema.

Por tal motivo, los usuarios de WhatsApp de todo el mundo, tanto en Android como en iOS, están compartiendo los mejores stickers de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona, club con el que debutó en el fútbol profesional y en donde es considerado una leyenda.

¿Cómo descargar los stickers de Lionel Messi?

La forma correcta de poder desbloquearlos y compartirlos con tus contactos de WhatsApp es muy sencilla, solamente deberás ingresar a la Play Store y seguir estas instrucciones:

Ingresas a la Play Store

En el buscador, escribe Messi Stickers For WhatsApp

Da clic en Instalar

Luego abre la app y te aparecerán todos los stickers de Lionel Messi

Por último, presiona en “Add to WhatsApp” . Luego de dar clic, te preguntará si quieres añadir todas las pegatinas en WhatsApp

. Luego de dar clic, te preguntará si quieres añadir todas las pegatinas en WhatsApp Da clic en Aceptar y listo.

Messi Stickers For WhatsApp. Foto: Play Store

De esta manera sencilla, ya podrás tener en tu WhatsApp todos los stickers de Lionel Messi para poder compartirlo con tus amigos y así comentar sobre la noticia del momento en todo el mundo.

El adiós de Lionel Messi

El FC Barcelona anunció este jueves que el astro argentino y máxima leyenda del club catalán, Lionel Messi, no seguirá en el equipo para la próxima temporada. Según el equipo español, la renovación del contrato del jugador no se pudo dar debido a obstáculos económicos y estructurales.

