La biografía de Elon Musk estará a cargo de Walter Isaacson, autor del libro Steve Jobs

El nombre de Walter Isaacson tiene renombre en la industria tecnológica. Es recordado por ser, quizá, el primer periodista que pudo recoger el ángulo más íntimo de Steve Jobs, a lo largo de un gran número de entrevistas que contribuyeron a la publicación de su única biografía autorizada en 2011. Ahora, se ha confirmado que el escritor hará lo propio con Elon Musk.

Así lo anticipaba el portal Fox Business en junio pasado, cuando reportó que el famoso autor estaba en conversaciones con el magnate de SpaceX, Tesla Motors, OpenAI y SolcarCity. Ahora, es el propio sudafricano quien confirma la noticia.

“Si están curiosos acerca de mis idas y venidas generales en Tesla, SpaceX y demás, Walter Isaacson está escribiendo mi biografía”, publicó Elon en sus redes sociales.

En junio, cuando los reportes iniciales afloraron, se comentó que Isaacson estaba “aún tomando una decisión”. Tal parece que la deliberación terminó en un sí, aunque no se sabe aún cuánto tomará su obra.

Vale recordar que esta no sería la primera biografía oficial de Elon Musk. Ashlee Vance ya publicó una en 2015 llamada “Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping our Future”. Aun así, los últimos seis años incluyen acontecimientos importantes en la vida de Elon, como el lanzamiento del Tesla Model 3 (el carro eléctrico más vendido de la historia) y el primer aterrizaje de SpaceX.

Por otra parte, el trabajo que Isaacson realizó en 2011 sobre Steve Jobs ha sido celebrado casi unánimemente por la crítica. La biografía se adaptó para la pantalla grande en 2015, a cargo de Aaron Sorkin (y dirigido por Danny Boyle). Otras biografías destacadas del periodista incluyen las de Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin y Albert Einstein.