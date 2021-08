WhatsApp Web: ¿cómo enviar fotos y videos que se autodestruyen desde la PC?

Luego de varios meses de espera, WhatsApp por fin agregó la esperada función que nos permite enviar fotos y videos de un solo uso, es decir, que desaparecen tras verlos una vez. Al igual que en la versión móvil, esta nueva herramienta también está disponible en la versión web del servicio de mensajería.

Tal como lo ha asegurado el propio Facebook en su blog oficial, esta nueva característica de WhatsApp Web pretende ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su privacidad. A continuación, te explicamos cómo se envían y se pueden ver esas fotos o vídeos que, una vez abiertos, se autodestruyen.

Paso a paso para enviar fotos y videos que se autodestruyen

A diferencia de otros trucos de WhatsApp Web, este no necesita de ninguna extensión de Google Chrome, ya que lo podemos encontrar de forma nativa en la misma plataforma de mensajería. Para activarlo tienes que seguir estas instrucciones:

Ingresa a WhatsApp Web desde el navegador

Escanea el código QR

Accede al chat a donde vas a enviar la foto o video que se autodestruye

Pulsa el ícono de clip y elige la opción de Galería

Carga la foto o video que vas a enviar

En la vista previa que aparecerá, da clic en el número 1 que se encuentra en la esquina derecha de la barra para escribir

Luego, te saldrá un aviso que te indicará que tu foto o video desaparecerá del chat después que el destinatario lo abra

Da clic en “Ok” y ya puedes enviar la foto

Fotos y videos que se autodestruyen. Foto: captura LR

Obviamente, si envías una foto o video de visualización única, los archivos multimedia no se guardarán en las secciones Fotos ni Galería del destinatario. Tampoco podrá reenviarla, destacarla ni compartirla, y en caso de que se haya abierto, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

