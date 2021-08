WhatsApp: ¿cómo ocultar tu cuenta a un contacto sin que se entere?

WhatsApp ofrece multitud de funcionalidades para satisfacer a los usuarios. Realizar videollamadas, reenviar mensajes, archivar chats e incluso bloquear a los contactos que se pretende evitar. Aun así, en algunas ocasiones, conviene ejecutar un truco más discreto que nos permita ocultar nuestra cuenta a un contacto sin que se entere. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo explicamos.

Con este sencillo método de WhatsApp no será necesario bloquear al contacto en específico, ya que cuando bloqueamos a alguien, no recibimos los mensajes que el contacto quiere mandar. Además, la persona bloqueada no puede ver la foto de perfil ni la última conexión, aspectos por los que se puede percatar de que ha sido restringido.

Lo mejor de este truco secreto de WhatsApp es que no es necesario recurrir a ninguna aplicación de terceros y funciona tanto en teléfonos Android como en dispositivos iOS.

El paso a paso para ocultar una cuenta de WhatsApp

Lo primero que debes hacer es configurar tu cuenta de WhatsApp de tal modo que solo tus contactos agregados tengan acceso a tu información, para ello tienes que:

Dirígete al menú de WhatsApp

Elige la opción de privacidad y después info

Selecciona mis contactos y listo.

Para ocultar tu cuenta a aquellas personas que no quieres que conozcan tu información, pero tampoco quieres bloquearlas, sigue estas instrucciones: