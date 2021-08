Twitter le dice adiós a una de las funciones que todos pedían pero pocos usaban

Más cambios en Twitter. La red social del pájaro azul ha ido añadiendo varias opciones con el fin de que más usuarios utilicen su plataforma. Sin embargo, en las próximas horas la red le dirá adiós a los famosos, pero ignorados, Fleets.

El 2020 fue un año muy importante para los desarrolladores de la plataforma en mención, puesto que lanzaron los tuits con voz, una opción que permite a los usuarios grabar y publicar audios, aunque es exclusiva para dispositivos iOS.

A esto se le sumó el lanzamiento de los Fleets, una función con la que los usuarios pueden grabar y publicar videos cortos que se mantienen online por 24 horas antes de desaparecer. Esta opción es muy parecida a las historias que encontramos en Facebook, Instagram e incluso WhatsApp.

Pese a la gran variedad de contenido que se podía compartir a través de este canal, muchos usuarios solo publicaban tuits que podíamos leer en el timeline; además, eran vistos por muy pocos internautas. El mal uso de la función y la poca popularidad de esta frente a la comunidad serían los detonantes para que se decida su retiro.

La cuenta oficial de Twitter en la plataforma publicó el pasado 14 de julio que los Fleets serían retirados el 3 de agosto, pues están trabajando en nuevas funciones. Esto quiere decir que desde hoy ya no se podrán hacer historias en el servicio. No obstante, aún sigue disponible en la red social, por lo que no se sabe a qué hora será retirada.

Twitter

Pese a que los usuarios pedían la opción de crear historias en la plataforma, no cabe duda que dicha funcionalidad fue un rotundo fracaso, pues cambiar la perspectiva que se tiene de una red social, sea Twitter o cualquier otra, no es un trabajo sencillo de hacer.