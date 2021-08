El segundo regreso. Si bien Blackberry tuvo una fugaz vuelta en 2016 —solo para volver a cerrar su división de smartphones nuevamente a inicios de 2020— parece que el posicionamiento de la marca con los teléfonos es algo que no quieren desaprovechar. Ahora, todo indica que están preparando un nuevo resurgir, aunque con pasos más pausados que la última vez.

La compañía volvió como marca de celulares de la mano de TCL Communication Technology Holdings Ltd. quienes lo ‘relanzaron’ junto a Alcatel hace cinco años. Las cuentas no fueron buenas y las bajas ventas forzaron a cerrar la división nuevamente antes de la pandemia del coronavirus, pero no pasó mucho tiempo antes de que otra firma se anime a impulsar otro regreso.

Se trata de Onward Mobility y FIH Mobile Limited (una filial de Foxconn). Estas dos compañías firmaron un acuerdo con Blackberry en agosto de 2020, con el objetivo de comercializar y diseñar smartphones (otra vez) bajo la prestigiosa marca que alguna vez dominó las ventas.

Blackberry no se rinde y planea un segundo regreso con pregunta directa a usuarios

Más adelante, a inicios de 2021, se reveló que la meta inicial era llegar a los mercados de Norteamérica y Europa. Por aquel entonces, una empresa de análisis de mercado filtró la existencia de dos smartphones, pero poco o nada se supo de la marca.

Ahora, meses después, por fin se da el primer pronunciamiento oficial de la marca en cuanto a la posibilidad, aunque no se trata de ningún anuncio o revelación, sino de un simple llamado a sus clientes, por medio de una preinscripción tanto para recibir novedades como para solicitar feedback.

La página oficial de Onward Mobility ha abierto un formulario para inscribirse en el “programa de pre compromiso para expandir el interés de los clientes en comprar los nuevos smartphones Blackberry 5G”. El cuestionario pide identificarse con datos personales y profesionales. Asimismo, pregunta cuántos dispositivos estaríamos dispuestos a adquirir.

Todo parece señalar que ambas compañías (Onward Mobility y FIH Mobile Limited) están midiendo con pinzas el futuro retorno de Blackberry. Lo único confirmado hasta ahora sobre los dispositivos es que contarán con teclado físico (una constante en la marca) y tendrán conectividad 5G.