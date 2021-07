Honor Earbuds 2 Lite: review de los audífonos con gran batería y cancelación de ruido

A principios de este mes, Honor oficializó el lanzamiento en Perú de sus nuevos audífonos inalámbricos: los Honor Earbuds 2 Lite. Durante las últimas semanas tuvimos la oportunidad de ponerlos a prueba y en esta reseña examinaremos todas sus características, así como su rendimiento.

Como lo detallamos en el unboxing, este dispositivo viene acompañado de un estuche de carga, tres pares de almohadillas de silicona flexible (pequeño, mediano y grande), un cable de carga USB tipo C y la guía de inicio rápido.

Todos los componentes que incluye la caja de los Honor Earbuds 2 Lite. Foto: Carol Larrain

Especificaciones técnicas de los Honor Earbuds 2 Lite

Especifaciones Dimensiones y peso Auriculares: 37,5 x 23,9 x 21 mm y 5,5 gramos

Estuche de carga: 45,5 x 61,2 x 25,35 mm y 41 gramos Unidad de diafragma Controlador dinámico de 10 mm Conectividad Bluetooth 5.2 Batería Auriculares:55 mAh

Estuche de carga: 410 mAh Compatibilidad Smartphones, tablets y computadoras Colores Midnight Black (negro) y Glacier White (blanco)

Diseño

Los Honor Earbuds 2 Lite poseen una estructura liviana, la cual está compuesta por un cabezal y un mástil de una longitud considerable. A nivel interno incorpora un controlador dinámico de 10 mm y un conjunto de tres micrófonos (dos para llamadas y uno para ANC).

Diseño de los auriculares Honor Earbuds 2 Lite. Foto: Carol Larrain

Incluye tapones de silicona que están disponibles en tres tamaños diferentes. Durante nuestro tiempo de análisis, los audífonos resultaron bastante cómodos de portar, especialmente durante largos periodos de uso continuo. Al cabo de un rato, uno prácticamente se olvida de que los tiene puestos.

Los audífonos incluyen amohadillas de silicona en tres tamaños. Foto: Carol Larrain

En ese sentido, han sido los auriculares inalámbricos más confortables que he probado. Además, presentan un buen ajuste en el oído, por lo que no se salen con facilidad al estar acostados o a la hora de realizar deportes.

Por su parte, el estuche de carga integra un puerto USB tipo C en la zona inferior y una luz LED en el frontal para indicar su nivel de batería. Mientras tanto, en el lateral derecho se ubica el botón de emparejamiento que permite vincular los Honor Earbuds 2 Lite con algún dispositivo.

Diseño del estuche de carga de los Honor Earbuds 2 Lite. Foto: Carol Larrain

Calidad del sonido

Los Honor Earbuds 2 Lite ofrecieron una calidad de sonido sobresaliente, sobre todo al escuchar música y videos. Lo que más disfruté fue la intensidad de los tonos graves y medios, la potencia del volumen y la experiencia de audio envolvente.

Asimismo, las almohadillas cumplieron correctamente con la función de proporcionar una buena reducción pasiva del ruido exterior, tanto así que no siempre fue necesario activar el ANC. Durante las llamadas por teléfono y aplicaciones de mensajería también brindaron un buen desempeño.

La tecnología de cancelación activa de ruido fue bastante efectiva. En entornos bulliciosos, el dispositivo logró aislar de manera eficiente el sonido y las voces del exterior, lo que se tradujo en una experiencia inmersiva.

Los audífonos cuentan con cancelación activa de ruido. Foto: Carol Larrain

En el caso del modo atención, que promete dejar pasar ciertos sonidos de frecuencia media y alta para escuchar detalles importantes sin necesidad de sacarnos los audífonos, no fue tan eficiente. No permitió mantener conversaciones y era necesario bajar el volumen de la música para oír sin problemas.

Otro punto a considerar es que si bien los Honor Earbuds 2 Lite son magníficos al reproducir contenido multimedia, no se pueden utilizar para grabar audios o videos, ya que se capta el sonido del micrófono del teléfono y no de los auriculares. Esperemos que esto se solucione con una actualización de software.

De igual manera, un punto débil de este modelo es la latencia al momento de jugar. Aunque en dispositivos con sistema operativo Magic UI 4.0 sí se puede acceder a un modo de baja latencia, en el resto de equipos el audio presenta un retraso considerable, lo cual afecta negativamente las partidas.

Control por gestos

Es posible ejecutar diferentes acciones directamente desde los Honor Earbuds 2 Lite gracias a sus sensores capacitivos que brindan soporte para gestos táctiles. A continuación, conoce la lista de comandos que se pueden realizar con solo tocar la superficie del auricular:

Presionar dos veces:

Atender/rechazar llamadas Reproducir/pausar audio Reproducir canción siguiente Reproducir canción anterior Activar el asistente de voz

Mantener presionado:

Cancelación de ruido Modo atención

Los gestos son intuitivos y fáciles de utilizar, además de resultar bastante útiles cuando no tenemos el teléfono cerca. En ese sentido, la respuesta táctil de los audífonos es buena, aunque presenta un ligero retraso a la hora de ejecutar la acción. No obstante, esto no supone un gran problema.

Las diferentes acciones que se pueden realizar mediante gestos. Foto: Carol Larrain

Detección inteligente

Los Honor Earbuds 2 Lite están equipados con un par de sensores que son capaces de detectar cada vez que nos sacamos y ponemos los auriculares en el oído. De esta manera, pueden poner en pausa o continuar la reproducción del audio de forma automática dentro de un plazo de tres minutos.

Batería

Cada auricular incorpora una batería de 55 mAh, mientras que el estuche de carga posee una de 410 mAh. A este último se le proporciona energía mediante el cable USB tipo C. A fin de conocer el estado de carga, el accesorio integra una luz LED que cambia de tonalidad.

Cuando se muestra de color verde significa que el nivel de la batería es alto (≥ 60%). Si aparece de color amarillo quiere decir que se encuentra a un nivel medio (20% - 60%). Por último, si se presenta de color rojo indica que el nivel está bajo (<20%).

En las pruebas que llevé a cabo con los audífonos y el estuche de carga al 0%, los primeros tardaron alrededor de 40 minutos en completar la batería al 100%, mientras que el segundo demoró un aproximado de hora y media.

Los Honor Earbuds 2 Lite tienen soporte para carga rápida. Foto: Carol Larrain

Asimismo, el dispositivo admite tecnología de carga rápida, por lo que es posible obtener hasta cuatro horas de reproducción de sonido (sin ANC habilitado) con solo 10 minutos de carga. Esto resulta especialmente útil si tenemos que salir rápido y no tenemos mucho tiempo para esperar.

En términos de autonomía, los Honor Earbuds 2 Lite brindaron un excelente desempeño. Su capacidad quedó demostrada en un viaje que realicé, el cual me tomó cuatro horas de ida y cuatro de vuelta. La duración de los audífonos (con ANC activado) fue más que suficiente para todo el trayecto.

Aplicación móvil

Si bien el manual de usuario recomienda la instalación de la aplicación AI Life, la cual se encuentra disponible a través de Google Play Store, Huawei AppGallery y App Store, el modelo Honor Earbuds 2 Lite aún no cuenta con soporte en dicha plataforma.

Por lo tanto, esto imposibilita el acceso a determinados ajustes y funciones, sobre todo cuando son dispositivos de terceros. Por ejemplo, en un móvil Android solo se puede ver el estado de la batería, configurar si se desea escuchar el audio de llamadas y/o multimedia, y cambiar el nombre del producto.

Los dispositivos de terceros solo pueden acceder a una cantidad reducida de ajustes. Foto: Carol Larrain

En el caso de teléfonos Honor o Huawei, el sistema operativo ofrece dentro del apartado de Bluetooth los controles para activar/desactivar la cancelación de ruido y el modo atención, personalizar los gestos táctiles, habilitar/deshabilitar la detección de uso, buscar e instalar actualizaciones, entre otros.

El panel de configuración al que pueden acceder los teléfonos de Honor o Huawei. Foto: Carol Larrain

Sin embargo, este panel de ajustes no proporciona información sobre el nivel de la batería tanto de los auriculares como del estuche de carga. Para poder visualizar estos datos es necesario volver a conectar los Honor Earbuds 2 Lite al smartphone con el fin de que aparezca la siguiente ventana emergente:

Proceso para vincular los Honor Earbuds 2 Lite a un dispositivo móvil. Foto: Carol Larrain

Por otro lado, no se ofrece un panel de opciones que permitan ecualizar el sonido, por lo que solo se podrá hacer si la aplicación en donde escuchamos el audio cuenta con dicha funcionalidad. Además, se echa en falta una opción que permita encontrar los audífonos en caso se extravíen.

Debido a estas limitaciones, se espera que próximamente la empresa incluya los Honor Earbuds 2 Lite en la lista de modelos compatibles con la plataforma AI Life o, de lo contrario, que desarrolle una aplicación propia.