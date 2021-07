Facebook se alía con una reconocida marca de lentes para crear sus gafas inteligentes

Inicia el camino hacia el ‘metaverso’. Luego de las declaraciones de Mark Zuckerberg acerca de cómo ve el futuro de la humanidad, la compañía Facebook realizó un anuncio importante: la fabricación de sus nuevas gafas inteligentes.

Según detalla el portal Gizmodo, el fundador de la red social realizó el anuncio de este nuevo producto durante la junta de accionistas, donde aseguró que Facebook es el futuro de la realidad virtual y aumentada.

Debido a ello, el CEO de la compañía reveló que las gafas inteligentes tendrán el aspecto icónico de los lentes Ray-Ban. Pese a no haber lanzado alguna referencia sobre el modelo del dispositivo, es posible que estos wearables integren toda la tecnología necesaria en unas Aviator.

La firma tiene muchas intenciones de cumplir con su calendario de lanzamientos y el dispositivo mencionado sería uno de los principales, pues se sabe que la empresa está trabajando en el Proyecto Orión que supondría la fabricación de unas gafas de realidad aumentada.

Se creía que estos lentes no serían lanzados hasta 2023, pero con la oficialización de la alianza entre la empresa de Zuckerberg con EssilorLuxotica (compañía que fabrica las Ray-Ban), parece ser que podríamos ver el primer modelo este año.

Por otro lado, The Verge postula la tesis de que este dispositivo de Facebook será un modelo intermedio que no integrará una pantalla, por lo que posiblemente se trate de un equipo de entretenimiento, notificaciones, indicaciones GPS y llamadas, una experiencia no tan diferente a la que ofrecen otros wearables en el mercado, como los Amazon Echo Frames.