Amazon Kindle: modelos antiguos podrían perder acceso a internet si no cuentan con Wi-Fi

Terrible noticia para los ereaders más antiguos. En Estados Unidos, Amazon ha tenido que advertir seriamente la posibilidad de que algunos de sus Kindle más antiguos dejen de funcionar. ¿La razón? Estos dispositivos podrían perder el acceso a las redes de datos 2G y 3G, las únicas para la cual están diseñados. Los modelos afectados incluyen los de primera y segunda generación, así como los Kindle DX 2 gen.

Amazon señala que las redes 2G y 3G podrían perder pronto su conectividad celular, lo que dejaría a estos dispositivos prácticamente obsoletos, o al menos sin la posibilidad de conectarse, descargar libros y comprar obras, que es para lo cual están diseñados.

El cambio, señala la compañía, no tiene nada que ver con una decisión hecha por ellos, sino por un factor externo: los proveedores de red inalámbrica están retirando poco a poco el soporte para las tecnologías 2G y 3G, para centrarse en estándares más modernos y veloces (como el 4G, LTE y 5G).

Lo que condena a los Kindle más antiguos es que no cuentan con capacidades Wi-Fi. Por lo tanto, no podrán conectarse a internet una vez que las redes 2G y 3G sean desactivadas. No hay una fecha exacta para dicho escenario, pues todo dependerá de las operadoras.

Por ejemplo, la compañía Verizon señaló que apagará sus redes 3G el próximo 31 de diciembre de 2022 en Estados Unidos. AT&T, por su parte, hará lo propio en febrero de 2022, mientras que T-Mobile podría dar el paso en abril de ese mismo año, según reportes.

El portal The Verge solicitó comentarios a la propia Amazon, quienes respondieron con un correo electrónico diciendo: “Para los clientes de Kindle (primera generación), se ofrecerá un Kindle Oasis gratuito (décima generación) con cobertor. Además, los usuarios de Kindle (1ra y 2da generación), Kindle DX (gen 2) y Kindle Keyboard (tercera generación) pueden recibir un bono de 70 dólares para adquirir un Kindle Paperwhite o Kindle Oasis, más 25 dólares en créditos para ebooks”.

“Los clientes con Kindle Touch (cuarta generación), Kindle Paperwhite (quinta, sexta y séptima generación), Kindle Voyage (séptima generación) y Kindle Oasis (octava generación) pueden recibir un descuento de 50 dólares en un nuevo Paperwhite u Oasis, más 15 dólares en créditos para libros”, concluyeron.

Todo indica que la situación ha tomado a Amazon por sorpresa y están dispuestos a hacer esfuerzos para que uno de sus productos más reconocidos no se quede con una infame huella de obsolescencia a futuro.