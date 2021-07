WhatsApp: te revelamos el inesperado significado del emoji de la cara sin boca

Millones de usuarios se comunican a diario por WhatsApp y la mayoría de ellos lo hace usando emoticones. Estos simpáticos símbolos son perfectos para expresar nuestras emociones en conversaciones planas, de ahí el nombre emojis; aun así, muchos de estos son interpretados de una manera distinta para lo que fueron creados.

Uno de los emojis más populares es el de la carita sin boca que pertenece a la sección de rostros amarillos de WhatsApp. Este emoticón lo puedes utilizar en el servicio de mensajería, tanto en teléfonos Android como en los iPhone.

Según Emojipedia, el significado del emoji de la carita sin boca varía ampliamente, pero comúnmente transmite mudez, humildad y silencio. También puede transmitir emociones moderadamente negativas, como decepción, frustración o tristeza.

Asimismo, si una persona utiliza este ícono en los chats de WhatsApp, denota que no puede decir ni una sola palabra sobre un tema en particular porque es algo confidencial que no puede compartir. El emoticón también puede crear mucho misterio, podría ser usada para generar dudas en el otro usuario que está en medio de la conversación.

El popular ícono de la ‘carita sin boca’ se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015. También es importante conocer que pese a tener la misma codificación, cada plataforma, ya sea en WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram, puede variar el diseño de cada emoticón para adaptarse a su sistema operativo o interfaz.