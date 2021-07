WhatsApp: el truco para no olvidar responderle a un contacto y evitar dejarlo en visto

Si bien WhatsApp es la aplicación de mensajería que más usamos en nuestro día a día para comunicarnos con nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo; existen momentos en que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de responder todos los mensajes que recibimos. Por ende, sin querer, podemos dejar en visto a alguien.

Por ello, para evitar que tu amigo o alguien del trabajo se moleste porque no le respondiste el mensaje, debes saber que WhatsApp cuenta con una herramienta oculta que nos permite nombrar a los mensajes como ‘no leídos’.

Para aplicar este sencillo método de WhatsApp no necesitas instalar ninguna aplicación de terceros o recurrir a algún software extraño que pueda poner en peligro nuestros datos. Además, está disponible tanto en Android como en iOS.

Ten en cuenta que esta opción funciona como un recordatorio para ti mismo y no servirá para hacer pensar al destinatario que no lo has leído, es decir, él podrá seguir viendo el doble check azul.

¿Cómo marcar como no leídos los mensajes de WhatsApp?

Lo primero que deberás hacer es ir a tu tienda de aplicaciones y actualizar tu versión de WhatsApp. Luego, sigue estas instrucciones:

Accede al listado de conversaciones en tu chat. Presiona el que desees recordar para poder leerlo y contestar más tarde, o simplemente volverlo a leer.

En este punto se abrirá el menú que marca las opciones: crear acceso directo, ver contacto, marcar como no leído y seleccionar todos. Presiona en el penúltimo y lograrás tu cometido.

Después de presionarlo, en el margen derecho de dicho chat aparecerá el estado como ‘no leído’. De esta forma, para identificarlo verás un círculo y la hora de recepción, ambos en color verde.