WhatsApp Plus es una de las apps modificadas más comentadas en la actualidad. La variedad de opciones que ofrece para personalizar la interfaz de WhatsApp y las ventajas en el envío de archivos la hacen atractiva para muchos. Sin embargo, descargarla y usarla no es seguro, pues puede exponerte a la pérdida de tu información y a la suspensión del servicio original.

En la siguiente nota te detallamos todos los peligros que acompañan a WhatsApp Plus y por qué la empresa pide no utilizar esta aplicación y otras similares, como GB WhatsApp.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación alterada (mod apk) de WhatsApp que no ha sido aprobada oficialmente por Facebook (propietaria del servicio original). Esta app ofrece varias opciones para personalizar distintos aspectos de la interfaz del usuario, como el tema, las fuentes y tipos de letras.

La aplicación también presenta emoticones que aún no aparecen en el servicio oficial, ajustes en los tamaños de imágenes, la opción de ocultar cuando alguien está escribiendo o grabando, o incluso la posibilidad de enviar archivos de hasta 50 MB.

¿Es seguro usar WhatsApp Plus?

Pese a todo lo mencionado, el uso de WhatsApp Plus también puede implicar una serie de riesgos. Estos incluyen errores de seguridad que pueden conllevar a hackeos por parte de invasores. Asimismo, la propia WhatsApp anunció sanciones para quienes empleen esta app modificada.

¿Cuáles son los riesgos al descargar WhatsApp Plus?

Errores de seguridad en WhatsApp

Una de las principales debilidades de WhatsApp Plus es que carece del cifrado de extremo a extremo que sí posee el servicio oficial. Por ello, se abre la posibilidad de que cualquier persona acceda a tus conversaciones o de la filtración de los números en tu lista de contactos.

Por otra parte, todas las fotos, imágenes, videos y archivos varios que compartas podrían ser enviados a un servidor externo.

Hackeo de WhatsApp

La falta de un cifrado de extremo a extremo genera vulnerabilidad ante posibles hackeos y spyware que pueden robar tu información.

Muchos especialistas en seguridad informática consideran un riesgo la descarga de aplicaciones que no aparezcan en App Store o Google Play, pues sus creadores podrían ser piratas informáticos que ocultan en ellas códigos maliciosos o virus que podrían comprometer tu información.

WhatsApp Plus carece del cifrado de extremo a extremo del WhatsApp original. Foto: Alamy Live News

WhatsApp podría suspender tu cuenta

El 13 de julio de 2021, WhatsApp emitió una alerta para los usuarios de WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras apps de terceros: quienes las utilicen pueden ser sancionados con la suspensión temporal de su cuenta en la aplicación oficial en primera instancia, o con una permanente en caso de reincidir.

Las condiciones de servicio de WhatsApp indican que las apps no admitidas son versiones alteradas y violan las normas de seguridad y privacidad del usuario. La suspensión —indica la empresa— puede ser inmediata y sin aviso previo.

Quienes hayan sido suspendidos por usar WhatsApp Plus o similares e intenten ingresar a la aplicación oficial encontrarán este mensaje: “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda”.

¿Existen versiones alternativas a WhatsApp?

Además del mencionado WhatsApp Plus, hay otras mod apk del servicio de mensajería que se han hecho bastante conocidas en los últimos meses:

GB WhatsApp

Similar a WhatsApp Plus, ofrece funciones como usar dos cuentas en un mismo teléfono. Esta app se actualiza continuamente y añade mejoras.

WhatsApp Gold

Se trata de una app fraudulenta que, a través de falsas promesas y mensajes por medio de cuentas de contactos, capta a usuarios para que la descarguen. Esto, sin embargo, afecta a la seguridad del dispositivo, pues la aplicación suele tener virus o troyanos que accederán a toda la data.

WhatsApp nos advierte sobre WhatsApp Plus

A comienzos de 2021, WhatsApp se pronunció sobre esta mod no oficial de su servicio: “Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”.

“Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, añade el comunicado.

Posteriormente, el 13 de julio, WhatsApp emitió una alerta por el uso de apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp y advirtió que sus usuarios podrían tener sus cuentas suspendidas.

WhatsApp anunció sanciones para quienes usen WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Foto: composición/La República

¿Dónde descargar WhatsApp oficial?

La versión oficial de WhatsApp puede encontrarse en las principales tiendas de aplicaciones como App Store y Google Play Store, y su descarga es gratuita. En caso de que quieras pasarte de WhatsApp Plus a la app oficial, sigue estos pasos:

Guarda una copia de seguridad de tu historial de chats en WhatsApp Plus

Abre App Store o Play Store

Descarga WhatsApp

Verifica tu número de teléfono

Tu historial de chats debería haberse transferido de forma automática al WhatsApp original.