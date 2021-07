¿Qué es WhatsApp Plus y por qué es un riesgo instalarlo?

WhatsApp Plus, la mod Apk de Whatsapp, ya cuenta con miles de usuarios que la han descargado en sus teléfonos móviles sin imaginar los peligros que esta aplicación de mensajería instantánea puede traer consigo.

Si la tienes instalada, una de las primeras consecuencias que puede ocurrir es que tu cuenta oficial podría ser bloqueada o suspendida por un periodo indeterminado, además de que los beneficios que otorga no compensan los problemas de su poca seguridad.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una actualización no autorizada por Facebook que se ha vuelto muy popular por las novedosas opciones que les ofrece a los usuarios, como personalizar el diseño de la plataforma con diferentes colores, temas y hasta letras.

No es una actualización oficial. De hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a la firma de Mark Zuckerberg. Al ser creada de modo externo no está certificada y la plataforma original puede bloquear tu cuenta si detecta que instalaste dicha aplicación.

Entre las características de esta versión particular de WhatsApp hay más de 700 plantillas (themes) nuevas y configurables para darle un cambio de diseño a la app.

También están disponibles una variedad de emojis distinta a la base original que el usuario puede hasta cambiar de tamaño, así como diferentes menús en los que es posible modificar.

Según su creador, WhatsApp Plus es una actualización que “mejora la aplicación WhatsApp y con la que seguirás teniendo tu mismo servicio (idéntico) totalmente personalizable”.

El principal problema que tiene es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a quienes no deberían tener acceso. Es una puerta de ingreso para hackers y malware que pueden robar toda tu información.

WhatsApp Plus no cuenta con web oficial, ni mucho menos ofrece cifrado de extremo a extremo en los chats. Foto: Entrelíneas

¿Quién creo WhatsApp Plus?

La versión modificada del servicio de mensajería fue desarrollada por un español conocido en internet como Rafalense. A este cibernauta se le ocurrió crear un mod de WhatsApp. Lo que no imaginaba, seguro, era el éxito que obtendría la aplicación desde su lanzamiento.

WhatsApp Plus: ¿qué es un mod APK?

Un mod Apk es una aplicación que se puede descargar desde una fuente de terceros. Básicamente, es una app modificada. La original es ajustada y editada por los desarrolladores.

El propósito principal es ofrecer a los usuarios los servicios y características de los que carece la aplicación original. Otra función importante es que es gratis.

Ahora se podría alegar que la mayoría de las aplicaciones en Google Play Store son gratuitas, lo cual es cierto, pero estas también tienen algunas compras dentro y no todo el mundo desea gastar grandes cantidades en funciones tan simples. Aquí es donde los APK mod entran en escena.

¿Es legal descargar un mod APK?

Técnicamente, es ilegal desarrollar un aplicación similar a otras con funciones gratuitas que de otro modo se pagaron en la original. Esto es como hacer un clon y, por lo tanto, pueden ocurrir problemas de derechos de autor.

Sin embargo, descargar un apk mod no es ilegal y no se le cobrará nada por eso.

¿Por qué es un riesgo instalar WhatsApp Plus?

En las condiciones de servicio de WhatsApp queda expresamente indicado que “las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro, son versiones alteradas”.

Estas apps no oficiales que son desarrolladas por terceros violan las normas del mensajero, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Debido a ello, para sancionar a los usuarios que deciden utilizar estas versiones no oficiales, WhatsApp decidió suspender todo tipo de cuenta que se encuentre usando dicha plataforma.

Por ese motivo, los usuarios pueden llegar a recibir un mensaje en el que se notifica que su cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”.

Tampoco se recomienda descargar esta aplicación por fuera de las tiendas oficiales Google Play y App Store, ya que al no tratarse de un sitio de confianza es muy probable que tenga oculto algún tipo de malware (virus informático pernicioso).

¿Existen versiones alternativas a WhatsApp?

Además de WhatsApp Plus existen otras mod Apk que operan del mismo modo, aquí te comentamos algunas.

GB WhatsApp

GBWhatsApp es una versión similar a WhatsApp Plus que contiene más funciones, como usar dos cuentas de WhatsApp Plus en un mismo teléfono. Esta aplicación se actualiza continuamente y añade mejoras.

WhatsApp ha señalado que bloqueará tu cuenta si usas WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Foto: difusión

WhatsApp Gold

WhatsApp Gold es el nombre por el cual se conoce a esta aplicación fraudulenta que ya lleva por internet bastante tiempo y que se dedica a captar a usuarios para que se descarguen la aplicación a base de falsas promesas, ya que te mandan mensajes por medio de cuentas de contactos para que la instales.

Si lo haces, la seguridad en tu dispositivo se puede ver comprometida, ya que suelen tener virus o troyanos a fin de acceder a toda la data que tengas.