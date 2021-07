TikTok: así puedes acceder a todo tu historial de reproducciones de videos

Al dar ‘me gusta’ a un video en TikTok, este se guarda automáticamente en una sección especial dentro de nuestro perfil, lo que hace posible que lo podamos encontrar en cualquier momento. No obstante, ¿qué sucede con las publicaciones a las que no diste like y ya no sabes cómo volver a ubicarlas?

Afortunadamente, la red social recopila un historial de reproducciones con todos los posts con los que hemos interactuado a lo largo del tiempo. Para ello, sigue los pasos a continuación y accede a dicha información de tu cuenta.

¿Cómo encontrar el historial de reproducciones de TikTok?

Abre la aplicación de TikTok desde un dispositivo Android o iOS Ingresa a la pestaña Yo (símbolo de persona) ubicada en la parte inferior derecha Pulsa el ícono de tres líneas (☰) de la esquina superior derecha para acceder al panel de configuración Dirígete a Privacidad < Personalización y datos < Descargar tus datos En la sección Solicitar datos, elige si deseas descargar tu información como archivo TXT o JSON Toca en el botón Solicitar datos.

Tras realizar esta petición, TikTok tardará alrededor de 24 horas a más en procesarla y poner a tu disposición el archivo. Hasta entonces, la pestaña Descargar tus datos mostrará un botón gris con la palabra pendiente.

Cuando el archivo esté disponible, aparecerá un botón rojo para descargar los datos (solo estará habilitado durante cuatro días). Al pulsarlo, se abrirá la versión web de la red social y ahí tendrás que iniciar sesión en tu cuenta para finalmente obtener la carpeta comprimida con tu información.

Para ubicar tu historial de visualización de TikTok, accede a la carpeta Actividad < Exploración de videos. Allí encontrarás una lista de fechas y los URL de las publicaciones que has visto en la plataforma.