¿Cómo usar la doble pantalla en mi celular Android o iPhone?

Una de las formas de aprovechar al máximo las capacidades multitarea de tu teléfono Android o iPhone es mediante el modo pantalla dividida o doble pantalla, una función que hace posible trabajar con dos aplicaciones de forma simultánea e independiente.

Antes de empezar, debes tener en cuenta que el modo de pantalla dividida no funciona con todas las aplicaciones. Cuando abras una que no es compatible con esta función, visualizarás en tu dispositivo un mensaje que te indicará que no es posible.

¿Cómo activar la doble pantalla en celulares Android o iPhone?

Para acceder a la función de pantalla dividida o doble pantalla en tu smartphone, sigue los pasos correspondientes al sistema operativo de tu dispositivo:

Android:

La opción de pantalla dividida está disponible de forma estándar desde la versión de Android 7.0 Nougat. Aunque el proceso para habilitarla puede variar ligeramente según la marca del teléfono, el modo más común de hacerlo es desde la ventana de recientes:

Abre las aplicaciones que quieres utilizar Presiona la tecla de aplicaciones recientes (□) ubicada en la barra de navegación Toca el ícono de la app que quieres colocar en la parte superior de la pantalla Selecciona la opción abrir en vista de pantalla dividida Elige la segunda app, la cual se situará en la parte inferior de la pantalla Tras activar el modo multiventana, podrás cambiar el tamaño de cada aplicación arrastrando la línea divisoria hacia arriba o abajo.

Para salir de este modo de visualización, puedes pulsar la tecla de inicio o la de aplicaciones recientes, así como también deslizar por completo la línea divisora hasta la parte superior o inferior de la pantalla.

iPhone:

En el caso de dispositivos iOS, debes tomar en cuenta que la función de pantalla dividida está disponible en los modelos Pro, Max y Plus. Además, solo se puede utilizar cuando el teléfono se encuentra en posición horizontal.

Para comenzar, asegúrate que habilitar las capacidades de doble pantalla a través de configuración < pantalla y brillo < zoom de pantalla < zoom < establecer < usar zoom. Una vez que hayas establecidos dichos ajustes, solo tendrás que girar el teléfono y entrarás al modo de vista dividida.