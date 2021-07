ASUS ExpertBook B9 reseña: la 14′ más ligera del mundo con sacrificios

La ASUS ExpertBook B9 fue anunciada como la laptop de 14 pulgadas más ligera del mercado (con un peso de 880 g). Partiendo de ello, y de su diseño sobrio, resulta fácil interiorizar sus beneficios desde lo que muchos supondrían sería su mayor plus: la pantalla, pero lo cierto es que esta portátil destaca más por algunos elementos más congruentes, que la convierten en una pieza única y robusta, aunque con algunas carencias. Mira nuestra reseña.

En La República, tuvimos acceso temporal al modelo B9400CEA, en el tope de los ejemplares presentados para esta línea. Aquí resumiremos nuestras impresiones respecto al uso cotidiano, pues, tomando en cuenta sus dimensiones (apenas 32 cm de largo) y su peso alivianado (alrededor de un 1 kilo), no nos quedaron dudas de que esta laptop está concebida para el ir y venir. Nuestro análisis y review estará constantemente anclado a dicha perspectiva.

ASUS ExpertBook B9400CEA. Foto: Benjamín Marcelo/La República

La B9 está impulsada por la poderosa Intel Core i7 de onceava generación (1165G7), un procesador de 2,8 Ghz en cuatro núcleos. Esto deriva en un apartado gráfico dependiente de los Iris Xe Grapchis, suficiente para labores de workstation multimedia de nivel bajo/intermedio. Nuestra configuración ofreció además 16 GB de RAM DDR4 (hasta 32 GB) y una unidad SSD NVMe de 512 GB (hasta 2 TB en algunos países).

Al ser un diseño lightweight, una tendencia reciente, no nos sorprendió encontrar pocos jacks dedicados a estándares quizá no tan nuevos, pero lejos de estar desfasados. Un solo puerto USB-A (3.2 de segunda generación) podría causar problemas inmediatos cuando por la urgencia de una tarea específica necesitemos un teclado de tamaño completo y no haya más ranuras para conectar un mouse.

Puertos del lado derecho. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Puertos del lado izquierdo. Foto: Benjamín Marcelo/La República

La conectividad se complementa aun así con 2 puertos USB-C Thunderbolt 4 (soportan pantallas), un puerto HDMI, un jack de audio en combo de 3,5 mm, un sensor FingerPrint para seguridad y un puerto para la fuente de poder. Es válido mencionar que la configuración del TPM 2.0 (ahora necesario para Windows 11) es opcional.

Uno de los apartados donde más destaca la ExpertBook B9 es en la robustez de su diseño exterior, con un chasis de aleación de litio y magnesio en diferentes capas y a estándares militares (habitual en la marca) con acabados en metal. Pese a ser una laptop pequeña, se tomaron la molestia de hacerla resistente a ambientes extremos. Su firmeza ha mejorado respecto al del modelo del año pasado, pero en líneas generales, la laptop se mantiene casi intacta por fuera, aunque eso no signifique algo negativo. Presenta, por ejemplo, la ya indispensable ErgoLift de ASUS que permite contar con un espacio extra para la ventilación en la parte inferior.

Otro punto a favor en el hardware es la constante del numpad oculto en el tochpad, ahora con mejoras técnicas sustanciales. La iluminación LED del teclado y el viaje de las teclas no supuso nada molesto pese a la corta distancia que ofrece el chiclet. La elevación del cuerpo (posible por la bisagra ErgoLift) no provoca curvas no deseadas por más presión que se le otorgue con las manos.

Brillo de 400 nits y un genero touchpad. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Más allá del hardware externo e interno, la ExpertBook B9 se presentó con una presunta mejor pantalla, aunque lo real es que sus ventajas se resumen prácticamente en el brillo, que ahora llega a apenas 400 nits, lo que la hace caer por detrás de algunas otras alternativas del mercado en la misma categoría (14 pulgadas). Además, sigue ofreciendo resolución a 1920 x 1080 (16:9).

El detalle no menor es que el panel puede abrirse hasta los 180 grados, aunque no encontramos demasiada practicidad en ello, puesto que la disposición del teclado por el ErgoLift hace que este sobresalga como una estructura sobrepuesta que incluso provoca rebotes de la pantalla si accedemos a escribir en dicha posición. Nada cercano a una 2 en 1.

La laptop de 14 pulgadas más ligera del mercado. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Teniendo en cuenta todos los elementos principales de la capa externa, debemos ahondar ahora en el concepto completo de una laptop que se distingue por una filosofía hermética, a tal punto que no ofrece demasiada customización en sus diferentes modelos (si la comparamos con otras líneas como la MacBook).

Panel extremadamente ligero, con 94% de radio pantalla/cuerpo. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Esto no decantaría en un problema si no fuera por los distintos públicos a los que la ExpertBook B9 podría llegar, inicialmente por su procesador, principal motor de su oferta productiva. Los UHD Graphics 620 de la Intel Core i7 con Intel Iris Xe delimita los campos de acción por contar con únicamente cuatro núcleos. El rendimiento es formidable, pero se mantiene algo alejado de lo que ofrecen algunas opciones de estación de trabajo portables con un precio no mucho más alto.

Las novedades con respecto al modelo aparecido en 2020 no son sustanciales, pero siguen demarcando un combo ganador: la batería y el peso. Dicha dualidad se traduce en una laptop fácil de utilizar a diario en cualquier circunstancia, a lo cual se le suma un plus de durabilidad por su diseño robustecido.

En el día a día, la ventilación puede exigirnos algunos minutos de ruido indeseado, pero esto no constituye un problema y, a su vez, permite una temperatura adecuada sin molestos periodos de calor intenso. Todo se hace posible gracias a una notable batería que puede garantizar alrededor de 12 horas de trabajo intenso (aunque limitado a productividad base). Esto es: software de ofimática, decenas de pestañas de navegador con contenidos multimedia y demás.

Teclado chiclet pero de gran funcionamiento. Foto: Benjamín Marcelo/La República

La Iris Xe tampoco nos otorga una gran performance gaming, pero el juego casual es posible, aunque hará drenar la batería más rápidamente. Este no es su uso natural, sino el de una portátil hecha para el ‘to go’ y los negocios. Mientras no exijamos más que el típico trabajo de oficina (que puede ser complejo), todo estará bien.

La ExpertBook B9 tiene otro de sus fuertes en el apartado de audio, con una performance enriquecida para el sonido envolvente (surround). La tecnología de amplificación smart y la de cancelación de ruido funcional con la cámara web infrarroja (extremadamente útil para las videollamadas) hace gala de los altavoces certificados Harman/Kardon. Todo este complejo asegura un gran volumen y amplitud, con una calidad sorprendente para su tamaño.

En líneas generales, la ExpertBook B9 ofrece un gran nivel de calidad igual, son apenas sus pequeños sacrificios los que pueden trazar la línea entre adoptarla o no como una herramienta adecuada. Si la prioridad es un diseño ultra portátil, resistente y con buena autonomía, entonces podría ser incluso mejor opción que alternativas como una MacBook, pero solo hasta que descubramos las limitaciones de la Intel Core i7 de onceava generación, sobre todo en tareas gráficas.

Notese el único puerto USB-A al que conectamos un hub inalámbrico, quizá siempre necesario. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Ficha técnica

Procesador: Intel® Core™ i7-1165G7 a 2,8 GHz (12M Cache, hasta 4.7 GHz, 4 núcleos)

Pantalla principal: 14 pulgadas, 400 nits, FHD (19200 x 1080) 16:9, panel antiglare, sRGB al 100%, radio de pantalla a cuerpo del 94%

Sistema operativo: Windows 10 Pro

Gráficos integrados: Intel Iris Xᵉ Graphics (con memoria dual channel)

Memoria: 16 GB LPDDR4X

Almacenamiento: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Conectividad: Intel WiFi 6, y Bluetooth 5.0 (dual band),

Cámaras: IR webcam con soporte para Windows Hello

Puertos: 1 puerto HDMI 2.0b, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 2x puertos Thunderbolt 4 (soporta pantallas), fuente de poder.

Audio: Smart amplifier, micrófono con soporte para reconocimiento de voz en Cortana y Alexa, sistema de audio certificado Harman Kardon

Batería: 66 WHrs 4-cell Li-ion

Adaptador: tipo-C, AC de salida: 19 V, 65 W y entrada: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz

Dimensiones: 32.00 x 20.30 x 0.90 ~ 1.49 cm

Peso: 0,88 kg (0,75 kg sin batería)

Puntuación

Aspectos técnicos:

Diseño externo: 8

Pantalla: 7.5

Teclado y trackpad: 7

Sonido: 9

Conectividad: 7.5

Aspectos prácticos:

Performance: 8

Autonomía: 9.75

Temperatura: 9

Nivel de silencio: 8.5

Portabilidad: 9.75

Puntos extra:

Firmeza y resistencia: 9.5

Productividad: 9

Nuestro puntaje: 8.5

180 grados de apertura. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Pros y contras

Pros:

Peso extremadamente ligero

Diseño robusto y resistente a extremos

Batería de gran autonomía

Gran sonido para el tamaño

Contras: