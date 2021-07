Outlook permitirá que usuarios reaccionen con emojis a los correos recibidos

Los desarrolladores de Outlook, el servicio de correo electrónico de Microsoft, se encuentran trabajando en una función que permita a los usuarios utilizar emojis para reaccionar a los mensajes recibidos y así evitar mandar otro.

Según detalla Microsofters, un portal especializado en tecnología, la nueva función de Outlook se pondrá a prueba en los usuarios de iOS, quienes podrán utilizar sus iPhone o iPad para responder un e-mail con su emoji favorito.

De esta manera, la compañía fundada por Bill Gates busca evitar que los usuarios envíen correos con respuestas cortas. Bastará con colocar el emoji de pulgar arriba para saber que recibiste el mensaje o que te parece perfecto.

Además del emoji del pulgar, los usuarios de Outlook en iOS podrán utilizar otros emoticones como reír, corazón, celebrar o llorar para reaccionar a los e-mails que puedan recibir en su bandeja de entrada.

Los primeros en reaccionar a los mensajes serán los usuarios de iOS. Foto: Microsofters

Primero fue Facebook en incluir reacciones

En 2015, Facebook lanzó Reactions (reacciones) una herramienta que perfeccionó el botón ‘Me gusta’, ya que permite que los usuarios puedan expresar mejor sus emociones ante una determinada publicación.

Me encanta, Me importa, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Me enoja son las reacciones que Facebook incluyó en aquel entonces. Posteriormente, se añadieron otras, aunque de forma temporal.

La reacción ‘Orgullo’, por ejemplo, fue incluida en favor del movimiento LGBT. La ‘flor morada’ también fue una reacción muy popular entre los usuarios, pero que solo estuvo disponible durante las celebraciones del Día de la Madre.