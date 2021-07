Con el 5G llega un cambio de paradigma, y uno que particularmente hará la diferencia en la forma en que transmitimos los datos. Las velocidades llegarán a un nivel tan alto que permitirán experimentar todo tipo de aplicaciones y servicios como nunca antes. Nosotros, los usuarios de a pie que usamos el teléfono a diario, percibiremos este cambio de muchas formas como en el gaming y hasta el envío de fotografías.

La red 5G es significativamente más rápida que las vigentes LTE y 4G. Su máxima en velocidad es de 20 gigabits por segundo (gbps) y de 100 megabits por segundo en promedio. Esto crea una base segura para muchos tipos de servicios, incluyendo juegos online, servicios de transferencia de archivos y demás.

Dado esto, es natural que el 5G provoque la fabricación de nuevas gamas de celulares, de parte de muchos fabricantes. La etiqueta “5G” ya se ha convertido en sufijo para muchos modelos recientes y todo indica que la tendencia seguirá por algún tiempo. Aquí te mostraremos algunos de los smartphones con esta tecnología ya presentes en el mercado. Sus características, especificaciones y las marcas que los generarán en el corto plazo.

Características y especificaciones de los celulares 5G

La principal característica que debe tener un celular 5G es un procesador compatible con dicha tecnología. Estos están encargados de asegurar la transferencia de datos multi-gbps, lo que también implica una baja latencia, capacidades de red masiva. Por esta razón, los teléfonos 5G fueron considerados, en un inicio, de gama alta, pero la tendencia es que ocupen más rangos de precio con el paso de los meses.

Para que te hagas una idea, te listamos algunos de los modelos ya disponibles en el mercado:

Lenovo Legion Phone Duel

Lanzado en octubre de 2020. Es uno de los teléfonos más poderoso del mercado en la actualidad. Su enfoque es gaming, pues posee de 12 a 16 GB de RAM y un notable Snapdragon 865 Plus. La cámara no se queda atrás (64 MP, la máxima) pero no es su fuerte.

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

Samsung Galaxy S21

Muchos portales coinciden en que el S21 es la mejor opción 5G para el usuario promedio, al menos por ahora. Su poderoso Snapdragon 888 permite una fluidez de tope en la industria, que complementa bien con su pantalla de 120 Hz. Su sistema de cámaras incluye una de 64 MP con dos adicionales de 12 MP ultra wide y wide, cada una.

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

ASUS ROG Phone 5

Esta alternativa de ASUS es como un híbrido entre los dos teléfonos anteriores. Tiene un Snapdragon 888 y puede obtener hasta 16 GB de RAM. Apenas apareció en abril de 2021 y destaca por su batería de 6.000 Mah. Su principal desventaja es su tamaño, bastante voluptuoso.

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

OnePlus 9 PRO

Una opción muy diferente es este terminal de OnePlus. Su diseño es ligero (apenas 197 gramos) y cuenta también con el ya habitual Snapdragon 888. Su cámara principal apenas ofrece 48 MP, y solo admite un máximo de 12 GB de RAM. Aun así, de entre las opciones 5G, este destaca por su alta resolución perfecta para las fotos: QHD (3216 x 1400 px).

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

iPhone 12

La mejor opción (o quizá la única) para los fans más fieles a Apple. Este terminal cuenta con el chip A14 Bionic (que supera notablemente al Snapdragon 888, según algunos benchmarks). Lamentablemente, la oferta actual solo admite 4 GB de RAM, pero cuenta con quizá el mejor acabado final para un teléfono 5G en el mercado.

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

Motorola One 5G

Una alternativa más modesta. Este teléfono ofrece hasta 8 GB de RAM y una Snapdragon 765. Aun así, es capaz de brindar una conexión 5G adecuada con una buena duración de batería (5.000 mAH).

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Este es un modelo particular pues combina el chip Snapdragon 865 Plus con una Exynos 990, lo que lo hace capaz de una buena performance gráfica. Su pantalla es de 6,9 pulgadas (1440 x 3088 px). El punto más flojo es la batería (apenas 4.500 mAH), pero lo balancea con una cámara de 108 MP, f/1,8 wide.

Smartphone 5G: los mejores celulares para gaming y fotografía

¿Qué marcas generarán celulares 5G?

El mercado actual ya está repleto de modelos que aseguran una buena experiencia 5G; sin embargo, la tecnología apenas está dando sus primeros pasos y es probable que, con el paso de los años, más servicios aprovechen todas las posibilidades que brinda esta gran velocidad. Para ello, será vital con equipos mejor equipados técnicamente.

Algunas de las marcas que pueden liderar la innovación son las que ya están trabajando en nuevos paradigmas de fabricación de chips (como los procesos a 3 nm). Asimismo, también son las que lideran el mercado a nivel global, entre ellas las conocidas Samsung y Apple, junto a las fabricantes chinas: Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, etc.