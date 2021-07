CNN, propiedad de Warner Media, lanzará un nuevo servicio de noticias por streaming en el primer trimestre de 2022, mientras se alista para unir fuerzas con Discovery en el marco de una nueva compañía que anunciaron los gigantes de las telecomunicaciones en mayo de este año.

“Con el nombre más confiable y reconocido en noticias, CNN tiene un alcance global inigualable, talento de clase mundial y una amplia biblioteca de contenido existente que incluye series y películas premiadas, dijo Jeff Zucker, presidente de CNN Worldwide.

En un comunicado, la firma dijo que el servicio de noticias CNN Plus (+) existirá por separado de los canales de cable CNN, CNN Internacional, CNN en Español y el canal de noticias y crímenes reales HLN.

“Ofreceremos a los consumidores un producto de transmisión que aumenta el alcance de la marca CNN de una manera que nadie más lo está haciendo. No existe nada como esto”, concluyó en un comunicado el también presidente de WarnerMedia News y Sports.

¿Qué es CNN Plus?

Se trata de un nuevo servicio de streaming que “complementa las principales redes lineales de CNN y las plataformas digitales para servir a los fans de CNN, a los adictos a las noticias y a los seguidores de la programación de calidad de no ficción”, según un comunicado de la empresa.

¿Cuándo saldrá CNN Plus?

Ahora podría agregarse CNN al abanico de posibilidades. De acuerdo con una nota de Variety, el gigante de las noticias por cable podría lanzar CNN Plus en algún momento del primer trimestre de 2022.

¿Cuánto costará CNN Plus?

Por el momento, no se han dado a conocer los valores que tendría esta nueva apuesta. De acuerdo con el artículo, la compañía aún evalúa el precio de CNN Plus. Lo que sí se sabe es que no habrá una versión del servicio con publicidad en su lanzamiento.

¿Qué contenido tendrá CNN plus?

La aplicación incluirá los canales de televisión lineales de CNN disponibles para los suscriptores de televisión de pago. Si estos suscriptores quieren “maximizar” su experiencia, también pueden suscribirse a CNN Plus.

¿En qué países estará disponible CNN Plus?

Variety también informa que la plataforma de streaming de CNN, CNN Plus, solo se lanzará en Estados Unidos y que la compañía espera contratar 450 personas en los próximos seis a nueve meses.

Según la empresa, CNN seguirá teniendo una única aplicación en la que los suscriptores de CNN Plus podrán acceder a la programación en streaming.