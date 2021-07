Twitter ahora permite cambiar quién puede responder a un tuit después de publicarlo

En un esfuerzo por brindar a los usuarios mayor control sobre quién puede interactuar con sus publicaciones, Twitter ahora ofrecerá la capacidad de cambiar la configuración sobre qué personas pueden responder nuestros tuits después de haberlos compartido.

En agosto de 2020, la compañía estrenó una función para limitar quienes podían comentar nuestros posts. No obstante, era necesario establecer esa preferencia al momento de redactar el contenido. Una vez que se publicaba, ya no había marcha atrás.

Con la última actualización de la plataforma, cualquier usuario ahora tendrá la posibilidad de modificar dicha opción en un momento posterior, lo cual podría ayudar a reducir el acoso y ofrecer una mejor experiencia dentro de la red social.

Para acceder a esta característica, solo hay que pulsar el ícono de tres puntos que aparece en la esquina superior derecha del tuit y seleccionar cambiar quién puede responder. A continuación, Twitter mostrará en pantalla tres opciones:

Todos Las personas que sigues Solo las personas que mencionaste.

Nueva función para limitar respuestas en los tuits. Foto: Twitter

Tras habilitar esta configuración, el ícono de respuesta se bloqueará inmediatamente y, en consecuencia, los usuarios no autorizados lo visualizarán de color gris y no serán capaces de comentar. No obstante, aún podrán citar la publicación, darle retweet, me gusta y compartir.

La nueva función de Twitter ya está disponible a nivel mundial en la versión web, así como en la aplicación móvil para dispositivos iOS y Android.