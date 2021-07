¿Te banearon de WhatsApp? Pronto podrás recuperar tu cuenta desde la misma app

Son muchos los motivos por los que WhatsApp puede banear tu cuenta. Solo bastará con incumplir alguna de las políticas del servicio para que no puedas usar tu plataforma de forma permanente, aunque hay casos en los que el castigo es temporal. Si no has cometido alguna falta y piensas que te bloquearon por error, pronto podrás apelar la decisión desde la misma app de mensajería.

WABetaInfo descubrió recientemente que los desarrolladores de WhatsApp están trabajando en una función que permitirá a los usuarios baneados solicitar revisiones de sus cuentas a través de la plataforma, sin tener que comunicarse con la compañía por otras vías.

Según detalla Andro4all, con esta nueva herramienta se buscaría agilizar el riguroso proceso al momento de recuperar una cuenta suspendida. ¿Cómo funciona? El sitio web lo explica por medio de imágenes publicadas en su cuenta de Twitter.

¿Cómo se podrá apelar desde WhatsApp por mi cuenta baneada?

De acuerdo a WABetaInfo, en la pantalla inicial del servicio, donde se mostrará que la cuenta ha sido suspendida, aparecerá un acceso directo al formulario de revisión. En este apartado, la persona podrá explicar los motivos por los que cree que el baneo es injusto.

WhatsApp

Si la apelación es aceptada, la cuenta de WhatsApp se restaurará automáticamente y los chats que estaban almacenados en el smartphone se recuperarán. Pero si sucede lo contrario, esta se perderá para siempre y la app brindará la opción de crear una nueva a partir de un número de teléfono distinto.

Por el momento, esta funcionalidad de la app de mensajería instantánea no se encuentra disponible para los usuarios; sin embargo, al ser descubierta en las últimas versiones del aplicativo, es posible que llegue muy pronto para las versiones de Android y iPhone.