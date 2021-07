WhatsApp está recibiendo nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia de usuarios en iOS, Android y PC. Estas opciones van activándose poco a poco. La más nueva es la posibilidad de enviar fotos y videos que se autodestruyen.

El arribo de esta opción a WhatsApp es muy importante, ya que la función de imágenes y videos que se autodestruyen hace que el receptor pueda ver una única vez el contenido. Después de abrirse, se eliminará automáticamente de la conversación.

Esta herramienta ha cobrado mucho protagonismo porque añade un filtro de seguridad extra al contenido audiovisual que los usuarios envían; sin embargo, existe una brecha que requiere ser solucionada por los desarrolladores de la aplicación, la cual hace que varios internautas se hagan la siguiente pregunta:

¿Por qué WhatsApp permite hacer capturas de pantalla a las fotos que se autodestruyen?

Según detalla WABetaInfo, portal conocido por compartir las novedades de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp no agregó un sistema para bloquear o notificar al emisor que el receptor está realizando una captura de pantalla a la imagen o video que envió.

El motivo de ello, según recoge Andro4all, es que los desarrolladores del aplicativo quieren que hagan uso de esta función con mucha precaución. Es decir, si no confiamos en la otra persona, es mejor no enviar fotos o videos.

Si bien no brindan una explicación a la altura de estas circunstancias, lo cierto es que WhatsApp no tendría intenciones de mejorar la opción de enviar fotos y videos que se autoeliminan para asegurar la privacidad del usuario. A raíz de ello, lo mejor es no enviar imágenes a través de la app.