WhatsApp: así puedes saber lo que decía el mensaje que eliminó tu amigo

La opción de eliminar un mensaje escrito, por error o no, en un chat de WhatsApp ha salvado a más de un usuario de problemas futuros. Sin embargo, esta función deja constancia de que dicho mensaje ha sido borrado, lo que puede despertar aún más la curiosidad de la persona (o grupo) que no alcanzó a leerlo antes de su desaparición.

Si eres de los usuarios de WhatsApp que quiere saber lo que decía el mensaje que eliminó un amigo u otro contacto, debes conocer que existe un truco secreto que nos permite averiguarlo de forma rápida y sencilla. A continuación, te explicamos cómo puedes hacerlo.

Cómo leer los mensajes eliminados de WhatsApp

WhatsApp no permite recuperar mensajes borrados de forma nativa, por lo que en esta ocasión tendremos que recurrir a una aplicación de terceros. Se trata de Notisave, que guarda todas las notificaciones que el usuario reciba. Esta aplicación podemos descargarla desde la PlayStore y no pone en peligro nuestra información personal.

De este modo, una vez instalada en un dispositivo Android, la aplicación guardará todas las conversaciones de WhatsApp que se reciban, tanto en chats individuales como grupales. Asimismo, permite leer los mensajes a través de esta app con total privacidad al mantenerlos como ‘no leídos’ en el servicio de mensajería.

Asimismo, debes tener claro que la aplicación no hace que el mensaje de WhatsApp vuelva, sino que captura las notificaciones que recibe nuestro smartphone. Por ende, no podrás recuperar aquellos mensajes que te llegaron cuando aún no tenías activado el truco.