¿Cómo saber si mi conexión soporta streaming de películas en alta calidad desde mi teléfono?

Las plataformas de streaming para películas y series han ido creciendo su dominio de la industria cinematográfica y televisiva. Muchos servicios han debutado en medio de la pandemia mundial y obtenido grandes resultados. Disney Plus, HBO Max y otros se sumaron a opciones ya establecidas como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, entre otros. Aun así, para el usuario, disfrutar de toda esta revolución como se debe no siempre será posible desde un teléfono móvil, y dependerá mucho de dos elementos: una buena TV y una gran conexión a internet.

La primera opción es cuestión de una sola compra, pero una conexión de internet siempre estará sujeta a su rendimiento. Para ello —y si deseamos siempre obtener la mejor experiencia— no está de más contar con herramientas para monitorear y asegurarnos de que nuestra red Wi-Fi pueda soportar el streaming de máxima calidad, incluso en 4K. La buena noticia es que existen muchas opciones como estas que caben en la palma de tu mano, justo en tu smartphone, tanto para Android como iPhone.

Dado que hacer streaming de películas o series no es lo mismo que navegar por la red o revisar tus redes sociales, aplicaciones como las que te revelaremos ahora nos pueden ahorrar tediosas pruebas y cálculos manuales para verificar si nuestra conexión cumple con la velocidad mínima que requiere cada servicio (Netflix, Disney Plus, etc). Por supuesto, muchos televisores dependen de una conexión inalámbrica, por lo que realizar una prueba desde nuestro celular es algo coherente.

Existe una aplicación para Android y iPhone que cuenta con una opción bastante específica para este tipo de uso: Speedtest. Esta app está disponible tanto en la Google Play Store como en la App Store, y usarla para dicho propósito solo requerirá de unos cuantos pasos.

¿Cómo medir mi velocidad para streaming desde mi teléfono?

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación Speedtest. Puedes hacerlo desde los siguientes enlaces, según tu sistema operativo:

Una vez en la app, podrás observar que cuenta con tres opciones en la parte inferior de su interfaz: Velocidad, Video y VPN. La que nos interesa es la segunda: Video. Pulsa sobre esta y, enseguida, el aplicativo realizará una prueba de reproducción en distintas calidades de streaming (1080p, 4k, etc.).

¿Cómo saber si mi conexión soporta streaming de películas en alta calidad desde mi teléfono?

La prueba puede durar algunos minutos, pero lo mejor es que te lanzará resultados específicos y muy idóneos para sacar el máximo provecho a tu red. Por ejemplo, te mostrará una lista de dispositivos recomendados según la velocidad de tu conexión, incluyendo teléfonos, tablets, laptops, televisores y otros dispositivos.

Speedtest también es una alternativa para comprobar si tu conexión a internet está sufriendo problemas. Cualquier dificultad detectada por la app podría ser indicio de alguna falla derivada de tu proveedor. Para ese propósito, también puedes recurrir a la opción Velocidad, y verificar si la capacidad de tu red está acorde a lo que has contratado.

Velocidades mínimas para el streaming

En líneas generales, se requiere una conexión de mínimo 3 Mb (megabit) por segundo para asegurar un streaming a 720p. Asimismo, es necesario una velocidad de 5 Mb/s para el Full HD (1080p) y de 25 Mb/s para el 4K.