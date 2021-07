El teléfono ‘ladrillo’ vuelve como smartphone y será compatible con TikTok

Si pensabas que los smartphones actuales son inmensos, te vas a sorprender cuando conozcas a uno verdaderamente gigante. Se trata del teléfono ‘ladrillo’, aquel dispositivo móvil que volverá al mercado después de 38 años con una versión más renovada y compatible con aplicaciones como TikTok.

Tal vez tú no lo sepas, pero hubo un tiempo en el que las personas caminaban con un dispositivo que llegaba a pesar hasta un kilo. A raíz de esta particular característica y su diseño, fue que se le conoció como teléfono ‘ladrillo’, y ahora podría convertirse en un smartphone.

De acuerdo a Gizmochina, AGM, una de las fabricantes de smartphones más importantes de China, acaba de presentar un dispositivo móvil que buscará reinvidicar el uso de equipos gruesos que no quepan en el bolsillo del pantalón o la casaca.

El objetivo de la compañía es claro: traer de regreso los teléfonos ‘ladrillo’ respetando el diseño de la versión original. Según la publicidad, el equipo llegaría en versión negro, mantendría su teclado físico y antena, aunque hay un detalle que llama mucho la atención.

Al parecer, la fabricante asiática no lanzaría un celular como tal, sino que esta versión del mítico dispositivo se trataría de un smartphone porque sería compatible con aplicaciones como TikTok y WeChat, los cuales aparecen en la pantalla.

Si bien no se ve la parte trasera del dispositivo móvil, es probable que tenga integrada una cámara, ya que también se muestra una aplicación para este apartado. No obstante, la firma no ha brindado más información sobre el terminal, por lo que se desconoce el precio, fecha de lanzamiento y demás características.