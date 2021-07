Generalmente, cuando no sabemos dónde hemos dejado el teléfono, solo nos basta con hacerlo timbrar para descubrir dónde se encuentra. No obstante, esta solución no funciona si nuestro dispositivo está en ese momento en modo silencio.

Por fortuna, todos los teléfonos iOS y Android incorporan un sistema de rastreo que hace posible localizarlos en caso de pérdida o robo. Entre las funciones esta herramienta que ofrece, existe para hacer que el celular emita un sonido, sin importar que el tono de llamada esté deshabilitado.

Para que este método funcione, es importante que tu smartphone esté encendido, disponga de conexión a internet, tenga activada la ubicación y hayas iniciado sesión previamente con tu cuenta (Gmail o iCloud) dentro de la aplicación correspondiente a tu sistema operativo.

¿Cómo localizar un teléfono Android?

Para comenzar, visita el sitio web Encontrar mi dispositivo desde una computadora u otro celular y accede a tu cuenta de Google. Una vez que hayas ingresado, dirígete al panel de opciones que te aparecerá en pantalla y selecciona el modelo de teléfono que quieres ubicar.

La página te mostrará cuánto porcentaje de batería tiene, cuál es su ubicación aproximada en el mapa y una función llamada Reproducir sonido. Al hacer clic en ella, tu smartphone comenzará a sonar a todo volumen durante un periodo de 5 minutos, incluso si tiene activado el modo silencio.

¿Cómo encontrar un iPhone?

Para localizar un teléfono iOS, ingresa a la página web Buscar mi iPhone de iCloud desde cualquier equipo o a la aplicación Find My desde un dispositivo Apple. A continuación, inicia sesión en tu cuenta, accede a la pestaña Dispositivos y selecciona de la lista el teléfono que quieres localizar.

En pantalla visualizarás un mapa con la ubicación del iPhone, así como un panel con diferentes funciones. Pulsa en la opción Reproducir sonido y empezará a sonar un tono agudo de manera continua durante dos minutos.