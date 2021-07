Windows 11 indicará cuánto tiempo tardará una actualización antes de aceptarla

Las actualizaciones de Windows 10 pueden tardar varios minutos, lo que suele provocar disgustos en la mayoría de usuarios. Por fortuna, eso cambiará en Windows 11, el nuevo sistema operativo que Microsoft lanzará en los próximos meses.

Durante la presentación del nuevo software, la empresa fundada por Bill Gates aseguró que las actualizaciones de Windows 11 serán 40% más pequeñas que las de su predecesor y se instalarán más rápido en tu PC de escritorio o laptop.

Según detalla Microsofters, un portal especializado en tecnología, los usuarios que instalen el nuevo sistema operativo podrán saber cuántos minutos tomará hacer una actualización. De esta manera, tendrán un tiempo estimado de espera.

Como podrás apreciar en la imagen, cuando apagues la computadora con Windows 11 te aparecerán dos opciones adicionales (Update and shut down y Update and restart), siempre y cuando tengas una actualización pendiente.

Lo curioso es que también aparece un tiempo estimado para el proceso (5 minutos). Esta novedad fue bien recibida por los usuarios, ya que permitirá calcular cuánto tiempo deberás esperar, antes de aceptar la descarga e instalación de la actualización.

De acuerdo al citado medio, aquellos betatesters que se encuentran probando la versión de pruebas de Windows 11 se asombraron al ver que la actualización demoró menos que el tiempo estimado mostrado en la pantalla.

Aunque el tiempo estimado es de 5 minutos, la actualización de Windows 11 puede tardar mucho menos. Foto: Microsofters

¿Cómo instalar la primera beta oficial de Windows 11?

Para instalar la ‘preview build’ de Windows 11 primero deberás asegurarte que tu computadora cumpla los requisitos mínimos. Posteriormente, deberás registrarte en el programa de Windows Insider y cuando te acepten, podrás actualizar tu sistema operativo que debe ser original.