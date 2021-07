Asistente de Google graba llamadas: conversaciones de usuarios se registran sin notificarse

Escándalo. Los problemas de privacidad siempre han sido aledaños con el auge de los asistentes virtuales. La capacidad de estas herramientas de poder mantenerse activas para estar siempre a disposición del usuario han provocado dudas sobre la posibilidad de que puedan espiarlos. Ahora, en medio de una audiencia en la que participaron en India, la gigante Google acaba de admitir que eso ocurrió con su servicio.

Así lo reportó el portal asiático India Today, donde reveló que las fuentes del panel sostuvieron que la firma admitió que sus empleados escuchan a los usuarios a través de la app Asistente de Google en sus teléfonos Android y dispositivos inteligentes como los parlantes smart.

El mencionado medio puntualizó que el hecho de que los trabajadores oigan los audios enviados ya era algo “de conocimiento público”. Aun así, ahora ha sido reconocido oficialmente por un representante de la marca.

Todo surgió en la audiencia referida, tras una pregunta hecha por Nishikant Dubey, miembro del parlamento por el Partido Popular Indio.

La interrogante generó que el equipo representante de Google admitiera que “en ocasiones, Google Assistant graba el audio que el usuario envía a través de su smartphone o parlante inteligente”. “Incluso cuando estos no han configurado a la app para que se activa con la famosa frase ‘Ok, Google’”, acotó.

En 2019, la compañía ya había aceptado que sus empleados podían tener acceso ocasional a estos archivos, pero refirió que solo representaba un 0,2% de las grabaciones y solo cuando los usuarios habían optado por activar la opción de VAA (Voice and Audio Activity) en dicha aplicación, que implicaba reseñas humanas de las mismas.

Según el equipo enviado por Mountain View a la India, la información sensible no era escuchada, sino solo las conversaciones generales, las cuales también se grababan. Aun así, no especificó ni clarificó sus métodos para clasificar dichos datos.

El panel de la audiencia, liderado por Lok Sabha y el miembro del parlamento Shashi Tharoor, mantuvo una postura que calificó al hecho como una violación a la privacidad. El reporte final emitirá recomendaciones al Gobierno sobre el tema.