Tarjetas gráficas: mineros venden sus GPU en China en medio de la represión

Ya en la segunda mitad del 2021, la minería de criptomonedas sigue siendo noticia por el excesivo acaparamiento del mercado en componentes como las tarjetas de video. Afortunadamente, hay regiones donde ya se adoptaron medidas a nivel gubernamental para frenar el alza de precios generada por la escasez. En China, por ejemplo, las personas dedicadas a ese negocio ya empezaron a deshacerse de sus aceleradores gráficos.

Las nuevas políticas del Gobierno chino contemplan, por ejemplo, el cierre de algunas de las granjas mineras más activas del país, como las que se encuentran en Mongolia, Xinjian y Sichuan. Esto provocó desde un inicio una migración masiva de hardware desde el país milenario hacia destinos como Maryland en Estados Unidos, donde las tarifas eléctricas son reducidas.

Ahora, todo parece indicar que las acciones del Gobierno han dado sus frutos a mayor escala, y hay quienes no han visto mejor solución que vender todo su arsenal de tarjetas de video adquirido recientemente.

En un reporte de PC Gamer, se muestra una captura de pantalla publicada en el tablón de anuncios PTT. En ella, se evidencia que los mineros chinos han optado por vender grandes cantidades de GPU de las marcas Nvidia y AMD, incluyendo las series más recientes: RTX 3000 y Radeon RX 6000. También se ha visto modelos antiguos como las series GTX 1000 y Radeon RX 400.

Anuncio posteado en PTT. Foto: PTT

Lo mejor de este hecho es que los precios, pese a la alta demanda, no alcanzan “niveles de revendedor”. Una RTX 3070, por ejemplo, puede encontrarse a 3.120 dólares de Hong Kong, cuando en eBay su costo no baja de los US$ 900. Todo según un informe de HKEPC.

La única advertencia para este tipo de gráficas ya en venta es que ya son piezas de segunda mano y su uso probablemente haya sido intenso (funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana).

Este fenómeno podría provocar que los precios de las tarjetas de video se estabilicen tanto en dicho país como globalmente. Esto ya se ha logrado parcialmente con el cierre de las operaciones mineras en ciudades clave como Sichuan. En la actualidad, China contiene el 70% del suministro de hardware criptográfico en el mundo, con alrededor del 25% de las GPU (para este fin) en su territorio: 700.000 GPUs.