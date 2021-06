Honor confirma que varios de sus teléfonos serán actualizados por Huawei

Hace poco, Honor lanzó a nivel mundial sus smartphones Honor 50 y 50 Pro, lo cual supone el reinicio de la compañía en occidente como una marca independiente de Huawei; sin embargo, ello no impedirá que la firma continúe trabajando con la que una vez fue su empresa matriz.

El nuevo inicio de Honor en la industria de los smartphones no contemplará el abandono de los teléfonos que la fabricante china lanzó anteriormente. Por medio de una entrevista con un portal finlandés, la compañía aseguró que Huawei será la encargada de mantener actualizados los terminales que estrenó antes de su independencia de la gigante tecnológica china.

Según recoge Andro4all, la misma marca confirmó que su ex empresa matriz se encargará de liberar actualizaciones para los dispositivos móviles que se lanzaron antes de 1 de abril de 2021, mientras que los más recientes serán responsabilidad de la hoy firma independiente.

Las actualizaciones de seguridad que recibirán los antiguos teléfonos de Honor llegarán de forma mensual y trimestral, siempre y cuando estos equipos tengan su periodo de soporte vigente. Revisa aquí la lista.

Actualizaciones de los teléfonos de Honor por parte de Huawei

Actualizaciones mensuales

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor Veiw 20

Actualizaciones trimestrales

Honor 30

Honor 30 Pro +

Honor 30i

Honor 30S

Honor View 30 Pro

Honor 20e

Honor 20i

Honor 20S

Honor 20 lite

Honor 10i

Honor 10X

Honor 10X lite

Honor 9A

Honor 9C

Honor 9S

Honor 9X

Honor 9X lite

Honor 9x Pro

Honor 8S

Honor 8A Pro

No obstante, es muy probable que estos equipos ya no reciban nuevas versiones de Android, aunque rumores apuntan a que algunos modelos más recientes de Honor podrían migrar a HarmonyOS, aunque no son mencionados en la lista oficial de smartphones con la actualización del sistema operativo de Huawei confirmada.