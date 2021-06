Windows 11: los procesadores compatibles con el nuevo sistema operativo de Microsoft

Microsoft realizó un evento virtual para presentar oficialmente Windows 11, el nuevo sistema operativo de la compañía que se podrá descargar e instalar totalmente gratis en las computadoras y laptops.

Pese a que los usuarios de Windows 10 podrán actualizar sus máquinas a Windows 11 sin costo alguno, la polémica inició cuando Microsoft mencionó que este software no será compatible con todas las PCs.

Esto se debe a que los de Redmond han cambiado drásticamente los requisitos mínimos del sistema para instalar el software en un ordenador. Por ejemplo, la PC debe tener 4GB de RAM, un CPU de los más actuales, un procesador o placa que admita TPM 2.0, entre otros elementos.

Para saber con más precisión si una computadora o laptop es compatible con el programa, la compañía publicó una aplicación en el que podemos quitarnos la duda si podemos o no tener el nuevo sistema operativo, aunque no se tenía información exacta sobre los procesadores que nos dejarían o no ejecutarlo.

En las últimas horas, Microsoft actualizó su página de soporte donde especifica que Windows 11 es compatible con una PC si esta tiene procesadores de Intel Core de octava generación o AMD Ryzen 2000, como mínimo.

Esto podría suponer un gran problema para muchos internautas, ya que estos procesadores de Intel Core y AMD fueron lanzados hace tres o cuatro años atrás, y si no tienes alguno de estos no podrás ejecutar el nuevo sistema operativo en tu PC.

Lista de procesadores Intel Core compatibles con Windows 11

Intel 8th Gen, 9th Gen, 10th, Gen, 11th Gen y los más recientes

Intel Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP y Xeon Ice Lake-SP

Los procesadores Pentium y Celeron más recientes también son compatibles con Windows 11.

Lista de procesadores AMD compatibles con Windows 11

AMD Ryzen 2000, 3000, 4000 y 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000, 3000 y Pro 3000.

AMD EPYC de 2da generación y EPYC de 3ra generación.

Desde Microsoft señalan que si no tienes alguno de estos procesadores podrás instalar Windows 11 en tu computadora o laptop, pero no te aparecerá como una instalación recomendada y es posible que ciertas opciones y actualizaciones de seguridad dejen de funcionar.